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Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde son 5 yılda 27’nci kez çıkan yangın devam ediyor. Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, 350’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi çayır mevkiinde çıkan yangın, batı kesiminden başlayarak doğu kesimine doğru kısa sürede yayıldı. Alevlerin metrelerce yükseklere ulaştığı ve ilçenin dört bir yanından da görülebilen yangın, nedeniyle bölgeye Silifke İtfaiyesi ile Silifke Orman Şenliği’nden bir arozöz ile jandarma ekibi ulaştı.

Yangın nedeniyle birçok kuş türü ve sürüngen canlılar öldü. Orman ve Çevre Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Bu arada, yaz sezonu olmadığı için yangın helikopteri bulunmadığından helikopter ile bir müdahale yapılamadığı da öğrenildi. Arazinin sazlık ve bataklık olması nedeniyle yangın bölgesine ancak 1 km kadar yaklaşırken ekipler hiçbir müdahalede bulunamadı. Yangının kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

27’NCİ KEZ YANDI

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre son 5 yılda son çıkan yangın ile birlikte sayı 27’e ulaştı. Her defasında çok sayıda kuşun öldüğü ifade edilen ve sabotaj kuşkusu bulunan yangınların fail ya da faillerinin bulunmaması, nedeniyle de kayıtlara "Faili meçhul" olarak geçtiği ifade edildi. Bölgede bulunan jandarma ekibi çıkan yangınla ilgili araştırma başlattı.

GÖKSU DELTASI

Dünyanın sayılı göç yollarından birisi olan Göksu Deltası, nadir görülen ve nesli yok olma tehlikesi altındaki kuş türlerinin yaşama, üreme, beslenme ve konaklamalarını imkan sağlayan önemli bir yer. Uluslararası öneme sahip bu sulak alan, birçok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı 15 bin hektar olan ve Türkiye’de yaşayan 450 kuş türünün 334’ünün yaşadığı Göksu Deltası, Orta Toroslar eteğinde yer alan Silifke’nin güney ucunda, Göksu Irmağı'nın oluşturduğu kıyı ovası üzerinde bulunuyor.

Göksu Irmağı’nın Silifke-Taşucu arasında denize açıldığı bölgedeki delta, 10 bin km karelik bir havzaya sahip. Özel Çevre Koruma sınırları içerisinde 10 adet yerleşim yeri bulunuyor ve koruma altındaki toplam alanıyla 226 km kare alana yayılıyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde nadir görülen göçmen, kışlayan ve kuluçkaya yatan birçok kuş türü burada daha sık görüldüğünden, delta kuş gözlemciliği ve kuşbilimciler (Ornitolog) için çekim merkezi konumunda yer alıyor. Kuş türlerinin bazıları deltayı sadece göç yolu olarak kullanırken, bazılarıysa deltada ürüyor veya kışı burada geçiriyor.

Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatak, tepeli pelikan, yaz ördeği, dikkuyruk, akkuyruktu kartal, şah kartalı, küçük kerkenez ve ada martısı Göksu Deltası’nın ağırladığı kuş türlerinden bazıları. Türkiye'nin en önemli kuş göç yollarından birisi olan ve birçok endemik türü bünyesinde barındıran Göksu Deltası, Silifke ilçesine bağlı 4 belde ve 7 köyden oluşuyor.