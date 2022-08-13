'Kaptan' eşiyle tatilde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal, önceki gün eşi Simay Köksal ile birlikte Türkbükü’nde görüntülendi. Bodrum'da tatil yapan çift, bir planda objektiflere yansıdı.

İkili, denize girdikten sonra yakın arkadaşları ile konakladıkları teknenin yolunu tuttu.

Voleybolcu Simay Karaman ile bir...