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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Göksel Gümüşdağ: “Keşke daha erken alınsaydı, geç alınan bir karar olarak görüyorum” - Medipol Başakşehir Haberleri

        Göksel Gümüşdağ: “Keşke daha erken alınsaydı, geç alınan bir karar olarak görüyorum”

        Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynayacakları lig maçının, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Keşke daha erken alınsaydı, geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa'da oynadığımız zamanlarda alınsaydı. 3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:50
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        "Erteleme kararı geç alındı"
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        Rams Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Gerçekleşen imza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve futbolculardan Dimitris Pelkas, Krzysztof Piatek ile Deniz Türüç katıldı.

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesiyle alakalı Başkan Gümüşdağ, “Baktığını zaman Avrupa’da mücadelede eden takımlarla ilgili karar alındı. Keşke daha erken alınsaydı. Geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da oynadığımız zamanlarda alınsaydı. 3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu. Zamanında Kulüpler Birliği ve zamanın TFF Başkanı’yla bununla ilgili konuşmuştum. Alınan karar doğru. Avrupa mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz. Zamanı geleni çıkar oynarız” şeklinde konuştu.

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