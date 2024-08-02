Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Göksel Gümüşdağ'dan Onur Bulut açıklaması! - Rams Başakşehir Haberleri

        Göksel Gümüşdağ'dan Onur Bulut açıklaması!

        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göksel Gümüşdağ'dan Onur Bulut açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Galibiyetin küçüğü-büyüğü olmaz. Toplamda 10 tane gol attık. Başakşehir, tarihinin en küçük baykuşu Hamza, güzel bir gol attı. Onun mutluluğu ayrı. Önemli bir galibiyet oldu. Bu takım, Belarus'u eledi. Futbolda bunlar var. İnanılmaz kaçırdık, belki Türkiye rekoru kırabilirdik. Herkesi kutluyorum. Şimdi artık hemen dönüşümüzden sonraki bir sonraki tura hazırlanacağız. İnşallah onu da geçeriz. Play-off'a kadar gitmek istiyoruz." dedi.

        ONUR BULUT TRANSFERİ

        Beşiktaş'tan istedikleri Onur Bulut için de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Zannediyorum yakın zamanda Beşiktaş da onay verirse neticeye varacağımıza inanıyorum. Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da gelmek istiyor. Beşiktaş'la anlaşırsak, inşallah neticeye varacağız." açıklamasını yaptı.

        "2-3 NOKTAYA OYUNCU ALACAĞIZ"

        Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Hocanın raporuna göre en az 2-3 noktaya göre oyuncu alacağız. Takipteyiz. İnşallah onlara da sezonun ilk haftalarına kadar istediğimiz oyuncuları takıma dahil etmek istiyoruz. Kendimize göre bütçemiz var. Ona göre gitmeye çalışıyoruz. Ama istediğimiz, Başakşehir'e yakışan oyunculara almak en büyük hedefimiz. İnşallah Başakşehir'i güçlendireceğiz. Hocamızdan da oyuncularımızdan da memnunuz. İnşallah böyle devam eder." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Habertürk Anasayfa