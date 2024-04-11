Göksel'den, yeni şarkı 'Boş Vere Boş Vere'

Selami Şahin'in kariyerindeki hareketli şarkılardan biri olarak dikkat çeken 'Boş Vere Boş Vere', Göksel'in kendine has sesi ve stiliyle bambaşka bir ruha bürünürken, bu yeni versiyonun düzenlemesi Sabi Saltiel imzası taşıyor. Eşsiz sesi ve derin yorumuyla dinleyicileri büyüleyen sanatçı, her zamankinden daha güçlü ve etkileyici bir performans sergiliyor. Şarkı ise içinde barındırdığı dinamizm ve coşkuyla müzik listelerini sarsacak bir proje olarak öne çıkıyor.