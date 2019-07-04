Göksel Arsoy kimdir?

Yeşilçam ve Türk televizyon tarihinde önemli bir yeri olan Göksel Arsoy'un hayatını sizler için araştırdık. Televizyon ekranlarının emektar oyuncusu Göksel Arsoy'un önemli bir kariyeri bulunmaktadır. 1950'li yılların başından beri ekranlarda görülen, "Altın "Çocuk lakabıyla anılan Göksel Arsoy'un hayatı ve kariyeri...
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.
Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.
Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak, Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.
Filmografisi
- Unutulmayanlar - 2006
- Asla Unutma - 2005
- Mirasyediler - 1995
- Dost Bildiklerim - 1978
- Sürtük - 1970
- Altın Avcıları - 1968
- Yayla Kızı Yıldız - 1967
- Ortaşark Yanıyor - 1967
- Son Kurban - 1967
- Altın Çocuk Beyrut'ta - 1967
- Kenarın Dilberi - 1966
- Altın Çocuk - 1966
- İsyancılar - 1965
- Yıldızların Altında - 1965
- Son Darbe - 1965
- Kırk Küçük Anne - 1964
- Yılların Ardından - 1964
- Evcilik Oyunu - 1964
- Kızgın Delikanlı - 1964
- Kezban - 1963
- Makber - 1963
- Şafak Bekçileri - 1963
- Genç Kızların Sevgilisi - 1963
- Kahpe - 1963
- Leyla İle Mecnun Gibi - 1963
- Cicican - 1963
- Beyaz Güvercin - 1963
- Bulunmaz Uşak - 1963
- Aşka Karşı Gelinmez - 1962
- Öldüren Bahar - 1962
- Yalnızlar İçin - 1962
- Aşk Merdiveni - 1962
- Esir Kuş - 1962
- Ne Şeker Şey - 1962
- Gençlik Hülyaları - 1962
- Billur Köşk - 1962
- Kiralık Koca - 1962
- Gönül Avcısı - 1962
- Gümüş Gerdanlık - 1962
- Küçük Beyefendi - 1962
- Akasyalar Açarken - 1962
- Şehirdeki Yabancı - 1962
- Biz de Arkadaş mıyız? - 1962
- Aşkın Saati Gelince - 1961
- Bir Demet Yasemen - 1961
- Bir Yaz Yağmuru - 1961
- Bülbül Yuvası - 1961
- Yaban Gülü - 1961
- Seni Kaybedersem - 1961
- Yavru Kuş - 1961
- Bir Bahar Akşamı - 1961
- Boş Yuva- 1961
- İki Aşk Arasında - 1961
- Kızıl Vazo - 1961
- Melekler Şahidimdir - 1961
- Zavallı Necdet - 1961
- Unutamadığım Kadın - 1961
- Güneş Doğmasın - 1961
- Bir Yaz Yağmuru - 1960
- Nilüfer Orman Çiçeği - 1960
- Satın Alınan Adam - 1960
- Taş Bebek - 1960
- Aşk Rüzgarı - 1960
- Ömrüm Böyle Geçti - 1959
- Samanyolu - 1959
- Kelepçe - 1958
- Ham Meyva - 1957
- Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler - 1957
Plakları
- Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Göksel Arsoy da katıldı ve iki 45'lik plak da o doldurdu[1]
Bu plaklar şunlardır;
1967 - Bir Masal Gibi / Tatlı Hayat - Arya Plak 108
1971 - Titrek Bir Damladır / Dudaklarında Arzu - Atlas Plak 3072
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