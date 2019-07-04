Göksel Arsoy kimdir?

Yeşilçam ve Türk televizyon tarihinde önemli bir yeri olan Göksel Arsoy'un hayatını sizler için araştırdık. Televizyon ekranlarının emektar oyuncusu Göksel Arsoy'un önemli bir kariyeri bulunmaktadır. 1950'li yılların başından beri ekranlarda görülen, "Altın "Çocuk lakabıyla anılan Göksel Arsoy'un hayatı ve kariyeri...

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.

Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.

Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak, Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.

Filmografisi

Unutulmayanlar - 2006

Asla Unutma - 2005

Mirasyediler - 1995

Dost Bildiklerim - 1978

Sürtük - 1970

Altın Avcıları - 1968

Yayla Kızı Yıldız - 1967

Ortaşark Yanıyor - 1967

Son Kurban - 1967

Altın Çocuk Beyrut'ta - 1967

Kenarın Dilberi - 1966

Altın Çocuk - 1966

İsyancılar - 1965

Yıldızların Altında - 1965

Son Darbe - 1965

Kırk Küçük Anne - 1964

Yılların Ardından - 1964

Evcilik Oyunu - 1964

Kızgın Delikanlı - 1964

Kezban - 1963

Makber - 1963

Şafak Bekçileri - 1963

Genç Kızların Sevgilisi - 1963

Kahpe - 1963

Leyla İle Mecnun Gibi - 1963

Cicican - 1963

Beyaz Güvercin - 1963

Bulunmaz Uşak - 1963

Aşka Karşı Gelinmez - 1962

Öldüren Bahar - 1962

Yalnızlar İçin - 1962

Aşk Merdiveni - 1962

Esir Kuş - 1962

Ne Şeker Şey - 1962

Gençlik Hülyaları - 1962

Billur Köşk - 1962

Kiralık Koca - 1962

Gönül Avcısı - 1962

Gümüş Gerdanlık - 1962

Küçük Beyefendi - 1962

Akasyalar Açarken - 1962

Şehirdeki Yabancı - 1962

Biz de Arkadaş mıyız? - 1962

Aşkın Saati Gelince - 1961

Bir Demet Yasemen - 1961

Bir Yaz Yağmuru - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Yaban Gülü - 1961

Seni Kaybedersem - 1961

Yavru Kuş - 1961

Bir Bahar Akşamı - 1961

Boş Yuva- 1961

İki Aşk Arasında - 1961

Kızıl Vazo - 1961

Melekler Şahidimdir - 1961

Zavallı Necdet - 1961

Unutamadığım Kadın - 1961

Güneş Doğmasın - 1961

Bir Yaz Yağmuru - 1960

Nilüfer Orman Çiçeği - 1960

Satın Alınan Adam - 1960

Taş Bebek - 1960

Aşk Rüzgarı - 1960

Ömrüm Böyle Geçti - 1959

Samanyolu - 1959

Kelepçe - 1958

Ham Meyva - 1957

Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler - 1957 Plakları

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Göksel Arsoy da katıldı ve iki 45'lik plak da o doldurdu[1]

Bu plaklar şunlardır;

1967 - Bir Masal Gibi / Tatlı Hayat - Arya Plak 108

1971 - Titrek Bir Damladır / Dudaklarında Arzu - Atlas Plak 3072