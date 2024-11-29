"UZUN YILLAR BU ANI BEKLEDİM"

Doğum sonrası eşi ve kızıyla birlikte paylaşım yapan Gökhan Zan, paylaşımına duygusal bir not ekledi; "Uzun yıllar bu anı bekledim. Allah nasip etti. Bahtın açık olsun kızım Melina"