Gökhan Sazdağı: Hedefim, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmek

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM, UZUN YILLAR BEŞİKTAŞ'A HİZMET ETMEK"

Büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu aktaran Gökhan, "Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilmek. 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. İnşallah daha güzel bir takım oluştururuz. İnşallah daha iyi futbol izletiriz." ifadelerini kullandı.

Yapacakları ilk maçı iple çektiğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek ve mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kariyerinde çok güzel anılar biriktirdiğini aktaran Gökhan, "Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için." değerlendirmesinde bulundu.