Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında evlenen Ece Güney, eşinin vefatının ardından kayınpederiyle karşı karşıya geldi.
Evliliklerinden kısa bir süre sonra Selim Güney, mide kanserine yakalanarak 40 yaşında hayata veda etmişti. Ece Güney, Gökhan Güney'i eşinden kendisine kalan 8 dairenin üzerine konmakla suçladı.
GÖKHAN GÜNEY'DEN AÇIKLAMA
68 yaşındaki şarkıcı, gelininin iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Ece Güney'in suçlamalarını reddeden ve koruma kararı çıkaran Gökhan Güney, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İtibar sarsıcı bu söylemlere karşılık pek çok kanal, yayına katılmamı ve anlatılanlara cevap vermemi beklemektedir. Ancak bu kişinin programda bahsettiği, tekrar etmekten bile hayal ettiğim olaylara karşı herhangi bir yayına katılmak, bahsi geçen olayların gerçekte nasıl olduğunu anlatmak, oğlumun hatırasının üzerinden gündemde kalmak benim prensiplerime aykırıdır. Benim bu kişiye cevabım yalnızca hukuki yollarla olacaktır. Zaten yayından haberdar olur olmaz bu kişiye karşı yasal yollara müracaat edilmiş ve şahsın hakkında gerekli tedbir kararı alınmıştır. Kendisinin hakkımda küçük düşürücü söylemlerine devam etmesinin ve iletişim araçları veya sair surette tarafımı rahatsız etmesinin yasal karşılığı olacağı karara bağlanmıştı.
Ömrüm boyunca onuru ön planda tuttuğum bir hayat tarzı benimsedim. Özel hayatımla gündeme gelmemeye daima özen gösterdim. Beni yakından tanıyanlar aile hayatıma ne kadar önem verdiğimi, maddiyatın hiçbir zaman benim için ön planda olmadığını gayet iyi bilirler. Bu nedenle; 42 yıldır sevgisine nail olduğum kamuoyunun bilmesini isterim ki bu kişinin iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Programda bahsi geçen ve varlığından dahi haberdar olmadığım taşınmazlara, iddia edildiği üzere tarafımca el konulmuşsa bunu ispat etmesi gereken kişi kendisidir.
"ÇAMUR AT İZİ KALSIN!"
Vurgulamak isterim ki bu şahıs var olduğunu iddia ettiği hiçbir belgeyi sunmamıştır. Buna rağmen şahsın tutarsız söylemlerinin dayanağı olup olmadığı araştırılmadan anlattıklarına genişçe yer verilmiş ve hakkımda olumsuz bir algı oluşmasına sebep olmuştur.
"Çamur at izi kalsın!" anlayışıyla hareket eden bu kişinin, benim ve ailemin itibarını zedelemeyi amaçlayan, kişilik haklarını ihlal eden her türlü haksız eylemine karşı yasal yollara başvuracağımı saygıyla bildiririm.
Gökhan Güney...
Fotoğraf: İHA
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