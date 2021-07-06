Orhan Gencebay, 2016 yılından beri aşk yaşadığı Seda Han ile nişanlandı. 1981 doğumlu olan Gökhan Gencebay, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Gencebay aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

1996'dan beri grafiti ile ilgilenen ve sokaklarda birçok grafitiye imza atan Gökhan Gencebay, ABD ve Avrupa ülkelerinde grafiti üzerine çalışmalarda bulundu. Pera müzesi başta olmak üzere Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde sergilere katıldı.

Gökhan Gencebay, ünlü oyuncu ve eğitmen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca farklı dönemlerde Mark Levitas, Erol Babaoğlu ve Burak Sarımola'dan da oyunculuk ve kamera önü dersleri aldı.

2019 yılında yayınlanan Nöbet dizisinde 'Oğuz Berhudar' rolüyle beğeni topladı. 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak 'Barbaroslar' dizisinde rol alacak.