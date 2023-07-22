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        Haberler Magazin Gökhan Alkan: Dilsiz şeytan olmamak için mücadele verdik - Magazin haberleri

        Gökhan Alkan: Haksızlığın karşısında dilsiz şeytan olmamak için mücadele verdik

        Gökhan Alkan, önceki gün Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda bir emlakçı tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle dava açan Alkan, "Maddi bir beklentim yoktu ancak haksızlığın karşısında dilsiz şeytan olmamak için mücadele verdik" dedi

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 09:32
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        "Dilsiz şeytan olmamak için mücadele verdik"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gökhan Alkan, Levent'te kuaför çıkışında görüntülendi. Gazetecileri görünce otomobilini yolun kenarına çekerek soruları yanıtlayan Alkan, "Her şey yolunda. Şu anda dinlenme sürecindeyim. Ufak ufak iş arasında tatillerim oluyor. Olabildiğince dinlenmeye çalışıyorum" dedi.

        Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir ev tutmak isteyen Gökhan Alkan, sahte emlakçıyla karşılaşınca dolandırılmıştı. Yaşadığı olayın ardından mahkemeye başvuran Alkan, "Ben bile unutmuştum ama çok şükür sonuçlandırdık. Ben kimsenin hakkının kimseye geçmesini sevmeyen bir insanım. Maddi bir beklentim yoktu ancak haksızlığın karşısında dilsiz şeytan olmamak için mücadele verdik" dedi.

        Aşk hayatıyla ilgili sorulara ise oyuncu gülerek, "Tertemiz, mis gibi. Huzur olsun, sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

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        #Gökhan Alkan
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