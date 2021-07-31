NESRİN'İ GÜLDÜREN 'EVLİLİK' SORUSU

Kısa bir süre sonra da Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin sevgilisi Gökhan Alkan ile evleneceği yönündeki iddiaları sorması üzerine gülümsemişti.

Oyuncu, "Çok acelem var. Sizinle hala küsüm, konuşmuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Nesrin Cavadzade, "Ben ne söylesem, siz başka yazıyorsunuz." diyerek, basın mensuplarına sitem etmişti.