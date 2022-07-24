Gökdelen filmi vizyona girdiği 2018 yılında izleyicilerden tam not almayı başarmıştır. Başrollünde aksiyon filmlerinin aranan yüzü Dwayne Johnson oynarken, filmin senaryosunu Rawson Marshall Thurber kaleme almıştır. Peki Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen (Skyscraper) filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Gökdelen (Skyscraper) hakkında en çok aranan soruların yanıtını sizler için bir araya getirdik...

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

Hannah Quinlivan