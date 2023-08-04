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YAŞ kararları kapsamında bu sene ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kadın albay bir üst rütbeye terfi ettirildi, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilke imza atıldı.

DENİZ HARP OKULU MEZUNU

AA'da yer alan habere göre İstanbul'da 1977'de doğan Fırat, 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yaptı.

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İLK KADIN GEMİ KOMUTANIYDI

Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı.

BİRÇOK KARARGÂHDA GÖREVLENDİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri üstlenen Fırat, Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nin ardından geçen sene İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığına görevlendirildi.