Gökçek: Belediye'nin malı değil

ANKAPARK'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor. Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili konu Habertürk TV’de Olaylar ve Görüşler programında ele alınırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, canlı yayına bağlandı.
ANKAPARK'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını kaydeden Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi. ANKAPARK'ı sağlam teslim ettiğini ifade eden Gökçek, belediye başkanlığından istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna'nın parkın ihalesini yanlış yaptığını öne sürerek "Buranın çalışmaması için elinden geleni yaptı" dedi. Kendisini bu konuda ikaz da ettiğini anlatan Gökçek, Mansur Yavaş'ın da parkı "yok etme" niyetiyle göreve geldiğini öne sürdü. Parktaki dinozorların 801 milyon dolar tuttuğu iddiasını reddeden Gökçek, tutarı 275 bin dolar olarak açıkladı.
"YOK ETMEK İÇİN ÇALIŞACAK"
Gökçek, Yavaş'ın halka sorma fikrini de "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre Bakanlığı’na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri ile eleştirdi.
Parkın 29 yıllığına Atatürk Orman Çiftliği'nden belediyeye verildiğini anlatan Gökçek, "Yani bu mülk 29 yıl sonra verilmek zorunda. Ankara Belediyesi'nin malı değil ki. Yani Atatürk Orman Çiftliği oradaki oyuncakları en ince teferruatına kadar biliyor. Mansur Yavaş 'Ben sorarım ve yaparım' diyor, yapamaz. Belediye meclisi karar verir" diye konuştu.
YAVAŞ: VATANDAŞ KARAR VERECEK
Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmecinin taşınmaz üzerindeki müdahalesinin kaldırılmasına hükmetmişti. Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve geldiğim günden itibaren bununla ilgili birçok görüş bildirilmişti ama bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız. Toplam kararı vatandaş verecek. Sökün atın derlerse de söker atarım. Anket yapacağım. Para benim değil, karar verme yetkim yok" diye konuşmuştu.
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