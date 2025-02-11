Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gökçeada'da otel ve pansiyonlar mühürlendi | Son dakika haberleri

        Gökçeada'da 20 otel ve pansiyon mühürlendi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletme belgesi bulunmayan 20 otel ve pansiyon mühürlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da otel ve pansiyonlar mühürlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gökçeada'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletme belgesi bulunmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi.

        Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, ilçede yapılan denetimler sonucu evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmelere, zabıta ve polis ekibi eşliğinde gitti.

        Otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işlemi öncesi ilgililer tarafından bilgilendirildi. Daha sonra zabıta ekiplerince otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde "İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir." yazılı belge asılarak, mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Bugün yapılan denetimde Çınarlı köyünde 3, Bademli köyünde 5, Uğurlu köyünde 12 otel ve pansiyonun mühürlenerek faaliyetinden men edildiği öğrenildi.

        Gökçeada'daki otel ve pansiyon denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        #Gökçeada
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Habertürk Anasayfa