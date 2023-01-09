İKİ 'GÖKÇE KIRGIZ' ARASINDA HUKUK SAVAŞI
Davacı Gökçe Kırgız Durukan, 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısının sözlerini yazan ve besteleyenin kendisi olduğu halde Merve Doğan'ın eseri kendisine aitmiş gibi gösterdiğini ve 'Gökçe Kırgız' ismini ise sahne adı olarak kullanıp, ün kazandığını iddia etmişti.
Merve Doğan'ın isim değişikliği yaparak, Gökçe Kırgız (Taner) ismini aldığını, eserini de noter onayıyla kendisine ait olarak tescillediği öne süren Durukan, ismin ve eserin kendine ait olduğunu ve isminin kullanılarak haksız ün elde ettiğini belirterek, şarkıcıya bin TL maddi ve 250 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.