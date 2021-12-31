Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Biyografi

Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı ve biyografisi

Televizyon ekranlarının ünlü simalarından Gökçe Bahadır bir süredir Netflix'te yayınlana Kulüp dizisiyle gündemdeydi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Gökçe Bahadır araştırılıyor. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın başarılı müzik performansı sosyal medyada gündem oldu. Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı ve biyografisi

31.12.2021 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı ve biyografisi

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olması nedeniyle gündem oldu. Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizilerinde rol alan Gökçe Bahadır en son Kulüp dizisinde canlandırdığı karakterle ekrana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde daha önce Ajda Pekkan'ın da seslendirdiği Sana Doğru şarkısıyla çıkış yapan Gökçe Bahadır kimdir sorusunun cevabı ve Gökçe Bahadır hakkında merak edilenler

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ?

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.

GÖKÇE BAHADIR DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

Yıl Başlık Rolü Notlar
2009 Alvin ve Sincaplar 2 Brittany Seslendirme
2011 Dedemin İnsanları Nurdan Yardımcı Oyuncu
2012 Çember Kısa Film Başrol oyuncusu
2015 Bana Masal Anlatma Neriman Konuk Oyuncu
2016 Aşk Uykusu Yonca Başrol oyuncusu
2020 Kendi Yolumda Zeynep Başrol oyuncusu
Kaynak:[8][9]

Televizyon

Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal
2001 Tatlı Hayat Fulden Yardımcı oyuncu Show TV
2002 Beşik Kertmesi Konuk Oyuncu Bölüm oyuncusu Kanal D
2003 Mühürlü Güller Okşan Bölüm oyuncusu TRT 1
2003-2005 Hayat Bilgisi Törpü Yeliz Yardımcı oyuncu Kanal D/Show TV
2004 Yol Palas Cinayeti TV filmi FOX TV
2005 Yine de Aşığım Aslı Yardımcı Oyuncu ATV
2006-2010 Yaprak Dökümü Leyla Tekin Başrol oyuncusu Kanal D
2009 Hırçın Kız Kadife Kadife Tv Filmi TRT 1
2010-2011 Sensiz Olmaz Begüm Yardımcı oyuncu Show TV
2011 Beşer Beşer Azize Bölüm oyuncusu ATV
2012-2013 Kayıp Şehir Aysel Başrol oyuncusu Kanal D
2013-2015 Aramızda Kalsın Yadigâr Başrol oyuncusu Star TV
2015-2016 Hatırla Gönül Gönül Çelik Başrol oyuncusu
2016 Gecenin Kraliçesi Mercan Başrol Oyuncusu
2017 Adı Efsane Bahar Öğretmen Başrol oyuncusu Kanal D
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler Oya Toksöz Başrol oyuncusu Star TV
2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncusu
2021- Evlilik Hakkında Her Şey Azra Güneş Başrol Oyuncusu FOX TV
Kaynak:[10][11][12]

İnternet

Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal
2021 Kulüp Matilda Başrol oyuncusu Netflix

Tiyatro

Yıl Proje Adı Rolü Notlar
2014-2015 Kuru Sıkı Başrol oyuncusu
2017 Broadway'den İstanbul'a Müzikaller Başrol oyuncusu
2020- İzmir'in Kızları Gülümser Başrol oyuncusu
Kaynak:

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Skandal sözler! 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor'
Skandal sözler! 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor'
Osmanlı torununa Rus gelin!
Osmanlı torununa Rus gelin!
Leblebiden bu da yapıldı! 'Türkiye ve dünyada ilk'
Leblebiden bu da yapıldı! 'Türkiye ve dünyada ilk'
'Tolga Abi' ortaya çıktı! Zaman ona işlemiyor
'Tolga Abi' ortaya çıktı! Zaman ona işlemiyor
Amorti rakamları belli oldu!
Amorti rakamları belli oldu!
'Bir çıktım, kendime geldim'
'Bir çıktım, kendime geldim'
Yollar kan gölü! 4 kentte 16 ölü!
Yollar kan gölü! 4 kentte 16 ölü!
Büyük ikramiye ve amorti belli oldu
Büyük ikramiye ve amorti belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.