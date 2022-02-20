'Evlenme teklifini ilk anda kabul etmedim'

HABERTURK.COM

Müzisyen Emir Ersoy (44) ile önümüzdeki hafta cuma günü Çeşme'de dünya evine girecek olan oyuncu Gökçe Bahadır (40), Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu. Bahadır, herkese sürpriz gelen bu kararla ilgili, "Bana da sürpriz oldu. Hem çok mutluyum hem de biraz kafam karışık... Ama heyecanlıyım." dedi.

"SADE BİR TÖREN OLACAK"

Düğünün Çeşme'de küçük bir grupla olacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Sade bir tören olacak. Belki yaza doğru daha büyük bir kutlama yaparız. Herkes yaz düğünü ister biz kış ortasında yaz düğünü gibi olsun istedik." ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA YÜRÜRKEN EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Emir Ersoy'un kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Gökçe Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim. 'Bunu yarın konuşuruz' dedim. Ama en çok istediğim şekilde oldu evlenme teklifi ve bu açıdan mutluyum." dedi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Ailenin tek çocuğu olan Bahadır, kendisinin de anne olmayı çok istediğini söylerken, "Anne olmayı elbette isterim ama bunun kararını ben veremiyorum. Hayat bize ne getirecek göreceğiz." şeklinde konuştu.

"BEREN SAAT TEBRİK İÇİN ARADI"

Rol aldığı "Kulüp" projesindeki rolüyle övgü dolu sözler alan Gökçe Bahadır, "Sektörden tüm meslektaşlarım tebrik için aradı. İlham aldıklarını söylediler. Beren Saat de arayanlardan biriydi. Gönülden tebrik etti." dedi.

Ünlü oyuncunun "Kulüp" dizisindeki rolünün daha önce Beren Saat'e teklif edildiği iddia edilmişti.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir yalnız olan Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer almıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Bahadır, "Evet arkadaşlar, 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturma içine girdim." demişti.

"HALA GELİNLİĞİM HAZIR DEĞİL"

İş yoğunluğu sebebiyle henüz gelinliğinin bile hazır olmadığını belirten ünlü oyuncu, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil. Hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şeyi giyeceğim." şeklinde konuşmuştu.

"BİZİ MÜZİK BİRLEŞTİRDİ"

Daha önce ilişkisini doğrulayan Gökçe Bahadır, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte, o vesileyle tanıştık." demişti.

Gazetecilerin, "Sizi müzik birleştirdi' diyebilir miyiz?" şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet, müzik birlikteliğimize vesile oldu." ifadelerini kullanmıştı.

EMİR ERSOY HAKKINDA

14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı." diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.

1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler.

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.