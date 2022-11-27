'Çocuk' açıklaması

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Gökçe Bahadır, rol arkadaşı Gökhan Özoğuz ile birlikte 'Kendi Yolumda' filminin galasına katılan SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı. Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır ve Ömür Sabuncuoğlu

"AİLEM OYUNCU DEĞİL, HABER SPİKERİ OLMAMI İSTİYORDU" Kendi yolunu çizme öyküsünü anlatan Bahadır, "Oyunculuk yönümü vazgeçiremeyeceklerini küçük yaşta anladım. Ailede hiç oyuncu yok ve herkes birbirine 'Bu çocuk niye böyle oldu?' diye sormaya başladı. Baktılar olmayacak, haber spikeri falan olmamı istediler. Daha sakin, daha saygın olarak değerlendirip spiker olmaya yönlendirdiler ama benim aklım hep oyunculuktaydı" dedi.

"SETTE GÖKHAN'I SAKİNLEŞTİRMEK BANA DÜŞTÜ" Gökçe Bahadır, ‘Kendi Yolumda’ filminin setinde Gökhan Özoğuz’un enerjisini ve heyecanını dizginleme görevinin kendisine düştüğünü ifade ederek, "Ben de heyecanlı biriyim ama Gökhan o kadar hareketliydi ki sette onu durdurmak ve sakinleştirme görevi bana kaldı" diye konuştu.

Filmin çarpıcı sahnelerinden biri olan beyzbol sopasıyla araba parçalayarak deşarj sahnesi sorulması üzerine Bahadır, "Beyzbol sopası benim fikrimdi. Favori sahnelerimden biri diyebilirim. Harika bir deşarj oldu benim için. Bir ara kendimi kaybettim, çekimi falan unuttum. Arabaların üstündeydim" ifadelerini kullandı.

"TAM BİR YOLDA KALMA USTASIYIM" Çok fazla yolda kalan biri olduğunu söyleyen Gökçe Bahadır, "Tam bir yolda kalma ustasıyım. Garip bir şekilde benzini kontrol etmem, sürekli benzinim biterdi. Elimde benzin bidonlarıyla benzinliklere çok taşındım" dedi.

'ÇOCUK' AÇIKLAMASI Şubat 2022'de Emir Ersoy ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, çocuk düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine "Bu soruyu hiç beklemiyordum" diyerek anne olmanın özel bir durum olduğunu ifade etti. Gökçe Bahadır, daha sonra "Çocuk dünyanın en güzel şeyi” diyerek henüz hayatında böyle bir plana yer olmadığını söyledi. Emir Ersoy ile Gökçe Bahadır