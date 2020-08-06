Gökçe Akyıldız boşandı mı? sorusu gündem konusu oldu. Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt'un boşandığı iddia ediliyor. Çift birbirlerini Instagram'dan takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdı.
GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?
30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.
Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır.
Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.
2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. atv ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır.
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2002
|Bir Tutam Baharat
|Saime
|Başrol
|2009
|Konak
|Selma
|Yardımcı Karakter
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2003
|Büyümüş de Küçülmüş
|Gizem
|Yardımcı Karakter
|2003
|Çınaraltı
|Gökçe
|Yardımcı Karakter
|2004 - 2006
|Büyük Buluşma
|Selcan
|Başrol
|2004
|Sahra
|Lara
|Başrol
|2005
|Zeynep
|Tülin
|Başrol
|2005
|Beşinci Boyut
|Başak
|Başrol
|2006
|Ezo Gelin
|Tekgül
|Yardımcı Karakter
|2007
|Parmaklıklar Ardında
|Birsen Mutlu
|Yardımcı Karakter
|2008
|Gazi
|Berçem
|Başrol
|2008 - 2010
|Kollama
|Nurbanu Yılmaz
|Yardımcı Karakter
|2011 - 2012
|Hayat Devam Ediyor
|Zozan Fırat
|Yardımcı Karakter
|2012
|Kötü Yol
|Canan
|Başrol
|2013
|Bizim Okul
|Gülbahar
|Yardımcı Karakter
|2013 - 2014
|Fatih Harbiye
|Aslı
|Yardımcı Karakter
|2015 - 2018
|Kırgın Çiçekler
|Songül Celen Ertürk
|Başrol
|Reklam
|Yıl
|Şirket/Ürün
|Kaynak
|Notlar
|2016
|Lipton
|Reklam Yüzü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!