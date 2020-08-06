Gökçe Akyıldız boşandı mı? sorusu gündem konusu oldu. Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt'un boşandığı iddia ediliyor. Çift birbirlerini Instagram'dan takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdı.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır.

Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. atv ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır.

Sinema Yıl Adı Rol Notlar 2002 Bir Tutam Baharat Saime Başrol 2009 Konak Selma Yardımcı Karakter Televizyon Yıl Adı Rol Notlar 2003 Büyümüş de Küçülmüş Gizem Yardımcı Karakter 2003 Çınaraltı Gökçe Yardımcı Karakter 2004 - 2006 Büyük Buluşma Selcan Başrol 2004 Sahra Lara Başrol 2005 Zeynep Tülin Başrol 2005 Beşinci Boyut Başak Başrol 2006 Ezo Gelin Tekgül Yardımcı Karakter 2007 Parmaklıklar Ardında Birsen Mutlu Yardımcı Karakter 2008 Gazi Berçem Başrol 2008 - 2010 Kollama Nurbanu Yılmaz Yardımcı Karakter 2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor Zozan Fırat Yardımcı Karakter 2012 Kötü Yol Canan Başrol 2013 Bizim Okul Gülbahar Yardımcı Karakter 2013 - 2014 Fatih Harbiye Aslı Yardımcı Karakter 2015 - 2018 Kırgın Çiçekler Songül Celen Ertürk Başrol Reklam Yıl Şirket/Ürün Kaynak Notlar 2016 Lipton Reklam Yüzü