Moğolistan, Tibet Himalayalar ve Çin’de bulunan goji berry bitkisi 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan bir bitkidir. Sağlık açısından çok faydalı olan bu bitkinin Türkiye’deki adı ‘’kurt üzümü’’ olarak geçer. Yüksek oranda antioksidan içermesi ile 2000 yıldır Çin’de tıp dünyasında kullanımı olan bir bitkidir. Tibetliler goji berry ile elde ettikleri ilaçlar ile kan basıncı ve kolesterol düşürmede kullanmışlardır.
Yumuşak bir meyve olan goji berry tatlıdır ve sulu bir meyvedir. Taze olarak tüketilmesinin yanında kuru olarak da tüketimi sağlanmaktadır. Uzun bir ömre sahip olmak için tüketilen bir meyve olması ile erken yaşlanmanın dahi önüne geçmesi nedeniyle oldukça fazla kullanım alanına sahiptir.
Göji berry hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında oldukça faydalı etkiler yaratmaktadır. Yaban mersininden daha bir tatlı olan meyve; yapraklarından bitki çayı olarak da tüketilmektedir. Türkiye’de üretimi yapılan goji berry; bol gübneş gören ve sulu topraklarda yetişebilmektedir. İki yaşında ancak meyve vermeye başlayan bitkinin oldukça popüler olması sağladığı birçok fayda ve taşıdığı birçok madde sayesinde bu etkiyi göstermektedir. Şemsiye şeklinde bir bitki olması ve budamanın iyi yapılmasıyla oldukça çok ürün verebilmektedir. Bu sayede dallar aşağıya doğru büyümektedir.
Goji Berry’nin Faydaları Nelerdir?
Erken yaşlanmayı önler: Vücutta bulunan yağ oranını azaltması, uyku düzenini sağlaması, hafızanın güçlenmesi ve büyüme hormonu salgılamasına neden olarak gençlik takviyesi yapar ve afrodizyak özelliği de sağlar.
Vücudu güçlendirerek, enerji verir: Hastalık sonrası yaşanan halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik şikayetlerini gidermede faydalı olur. Egzersiz için enerji vererek vücudun güçlü ve dayanıklı olmasına etken olur.
Kanserden korunmayı sağlar: Germanium adlı bir madde içermesi nedeniyle kanserden koruyucu etki sağlar. Bu maddeyi içeren tek bitkidir. İçeriğindeki antioksidan ve polisakkaritler ile kansere neden olan genetik oluşumlara engel yaratır. Bazı araştırmacılar Karaciğer kanserini önleme de etkili olduğu yolunda tavsiye etmektedirler. Zehirden arındıran etkisi ile karaciğer önemlidir.
Kan basıncını düşürür: Yüksek tansiyona neden olan kan basıncının düşmesi için faydalı olarak Tansiyon ile ortaya çıkabilecek hastalıkları da önlemede yardımcı olur.
Kolesterolü düşürür: Betasitosterol içermesi ile kolesterol miktarında azalma sağlar. Antioksidan özelliği ile de; damarlarda oluşabilecek plakları engeller. Flavonid içermesi sayesinde de; atar damarların esnekliğini korur ve açık kalmasını sağlar.
Cinsel gücü artırır: Asya tıbbında cinsel gücü artırıcı olarak yer alan goji berry testesteron seviyesinde artışa neden olarak her cins üzerinde etki eder.
Kan şekeri dengesi sağlar: İçerdiği polisakkaritler ile kan şekeri seviyesini düzenler ve insüline karşılık verir. Diyabetlilerde görülen karaciğer yağlanması ve damar sorunlarını içerdiği betain maddesi ile engeller.
Kilo vermeyi sağlar: Özellikle obezite hastaları için kullanımı sağlanarak etkili kilo vermeye yardımcı olduğu gözlenmiştir. Yağların yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlamaktadır.
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