Goji Berry Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Goji Berry Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Goji Berry Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Goji Berry Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

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Goji Berry, aslında bir çeşit kurt üzümü olan ve bilimsel adı "Lycium barbarum" olan bir bitkidir. Solanaceae (patlıcangiller) familyasına aittir ve aslen Asya'nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişir. Goji Berry fidanı yetiştirmek, biraz sabır ve özen gerektirir, ancak sonuçlar kesinlikle buna değer. Bu yazımızda goji berry fidanının ne zaman dikileceğine, kaç günde bir sulanacağına ve nasıl yetiştirileceğine dair kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

Goji Berry Fidanı Genel Özellikleri

Goji Berry, Solanaceae (patlıcangiller) familyasına ait, ana vatanı Asya olan bir bitkidir. Çalı formunda büyür ve yüksekliği 1-3 metre arasında değişebilir. Yaprakları uzun ve yeşildir. Meyveleri parlak, çeşitli renkte, küçük ve oval şekildedir. Çiçekleri ise mor veya mavi-violet renkte olabilir. Goji berry meyveleri kendi içerisinde turuncu, sarı, kırmızı ve siyah renklere ayrılır. Bu çeşitler arasında meyve şekli, dolgunluğu ve tadı olarak farklar vardır.

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Goji Berry Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Goji Berry fidanı sert iklimlere dayanıklı bir bitkidir. Burada dikkat edilecek nokta tüplü (poşetli) fidanların yılın her mevsimi dikilebileceğidir. Bunun yanında açık köklü goji berry fidanı ağaç yapraklarını döktükten sonra kasım-aralık ayında ya da erken don riskinin geçtiği erken ilkbahar döneminde dikilebilir.

Goji Berry Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Goji Berry fidanının yetiştirilmesi, özenli bir süreç gerektirir. Bunun yanında gerekli özen ve bakımla goji berry fidanı kolaylıkla yetiştirilebilir. İşte goji berry nasıl yetiştirilir hakkında birkaç püf noktası:

Toprak ve Yer Seçimi: Goji Berry, iyi drenajlı, kumlu veya hafif killi toprakları sever. Ayrıca, bol güneş ışığı alan bir yerde yetişir.

Dikim: Fidanları dikmek için en uygun zaman ilkbahardır. Fidanları en az 1 metre aralıklarla dikin. Dikim sırasında fidanın köklerini tamamen toprakla örtün.

Sulama: Goji Berry fidanları, özellikle ilk yıl düzenli sulama gerektirir. Ancak, aşırı sulamadan kaçının, çünkü bu kök çürümesine neden olabilir.

Bakım: Fidanlar ilk yıl boyunca düzenli olarak sulanmalı ve yabani otlar kontrol altında tutulmalıdır. İlk yılın sonunda, fidanın üzerindeki tüm meyveleri çıkarın. Bu, bitkinin daha güçlü bir kök sistemine sahip olmasına yardımcı olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra goji berry fidanı için bir önemli konu daha bulunmaktadır. O da soğuklanma ihtiyacıdır. Soğuk iklimlerde yetişen Goji Berry bitkileri, soğuklanma dönemlerine (kış uykusuna) ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde bitkinin büyümesi yavaşlar ve enerjisini ilkbaharda yeniden büyümek ve meyve vermek için saklar. Bu yüzden, eğer bitki bu soğuklanma dönemini yaşamazsa, ilkbaharda beklenildiği gibi büyümeyebilir veya meyve veremez. Bu nedenle, soğuk kış aylarının bitkinin büyüme döngüsünde önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir.

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Goji Berry Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Goji Berry fidanının sulanma sıklığı toprağın nem durumu ve iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Tüm şartlar uygun olduğunda goji berry fidanı genellikle haftada bir sulanabilir.

Goji Berry Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Goji Berry fidanları genellikle ikinci veya üçüncü yıllarında meyve vermeye başlar. Ancak bu, bakım ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Goji Berry Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Goji Berry fidanlarının hangi ayda dikileceği fidanın kök yapısının açık ya da kapalı (tüplü) olmasına göre değişiklik gösterir. Bu sebeple tüplü fidanlar yılın her mevsimi açık kök fidanlar kasım-aralık ya da ilkbaharda mart-nisan aylarında dikilebilir.

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