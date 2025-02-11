Göç yolculuğuna katılmayan leylek Dicle'ye tedavisinin yapıldığı merkez yuva oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kentte 2020'de kurulan merkez, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan farklı türlerde onlarca yaban hayvanına, ameliyathaneler, rehabilitasyon merkezleri, gözlem ve karantina odalarında hem tedavi hizmeti sunuyor hem de ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında Dicle Vadisi'nde kırsal alanda vatandaşlarca yaralı bulunan bir leylek de DKMP Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için merkeze getirildi.

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Veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından tedavisi yapılan leylek, göç zamanında doğaya salındı. Diğer leyleklerle göçe katılmayan kuşa, merkezde uygulamalı eğitim gören DÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından "Dicle" ismi verildi.

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Dicle Nehri ve vadisinde beslenme ihtiyacını gideren leylek, günün kalan zamanlarında uçma yetisini kaybeden ve koruma altında olan diğer leyleklerin bulunduğu alanın çevresinde geziniyor.

Leylek Dicle, veterinerler ve öğrenciler tarafından merkezin bahçesindeki direkte kendisi için yapılan yeni yuvasına alışmaya çalışıyor.

"DİCLE BİZİ TERK ETMEDİ"

Merkezin müdürü ve DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, merkezin doğada yaralanan, bakıma ve tedaviye muhtaç hale gelen yaban hayvanlarına hizmet sunduğunu söyledi.

Dicle Vadisi'nde leyleklerin çok yoğun şekilde yaşadığını ifade eden Koçhan, "2024 yılında 39 leylek çeşitli yaralanmalara bağlı olarak getirildi. Bunlardan 3'ü öldü, 24'ü rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. Şu an merkezimizdeki 12 leylekten 'Dicle' ismini verdiğimiz leyleğimiz, göç mevsiminde bırakmamıza rağmen bizi ve merkezimizi terk etmedi" dedi.

Koçhan, sürekli merkezin etrafında dolaşan Dicle'nin bu ilgisine kayıtsız kalamadıklarını, onun için yuva yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizi, Dicle Vadisi'ni ve kampüsümüzü çok sevdiğinden dolayı bu ismi uygun gördük. Normalde leylekleri bıraktığımızda hiçbiri dönmedi. Bu alışılmış refleksin dışında bir şey. 'Dicle' bizi terk etmedi. Ya bizi sevdi ya da arkadaşlarını bırakıp gitmek istemedi. Yaptığımız yuvaya alışma süreci var. Birkaç gün içerisinde yuvasına alışacağını düşünüyoruz."

Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Lale Nur Elagöz de yaban hayatını öğrenmek için 2 yıldır rehabilitasyon merkezine geldiğini belirtti. Elagöz, "Dicle'nin tedavisinde de buradaydım, doğaya salındığında da buradaydım. Dicle gitmemeyi, göçte diğer sürülere katılmamayı tercih etti. Buralarda geziniyor. Sürüsünü burası olarak benimsemiş olabilir. Rehabilitasyon süreci devam edenleri sürüsü olarak görüyor olabilir" ifadelerini kullandı.