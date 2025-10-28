Habertürk
        Göç İdaresi personel alımı yapacak! 2025 Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Göç İdaresi Başkanlığı 119 personel alımı yapacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alınacak başvurular e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler Göç İdaresi personel alımı ne zaman, şartı nedir sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı detayları

        Giriş: 28.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:15
          İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na personel alımı gerçekleştirilecek. Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor.

          GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları belirlenen tarih aralığında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

          Başvuru süreci 28 Ekim bugün saat 09.00 itibarıyla başladı. Süreç 8 Kasım 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

          Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı adresi aracılığıyla çevrim içi olarak yapabilecek.

          İşte Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı duyuruya göre alım yapılacak unvanlar:

          Avukat,

          Büro Personeli,

          Çözümleyici / Sistem Programcısı,

          Programcı,

          Sosyal Çalışmacı,

          Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça)

          Tekniker (Elektrik, Tesisat)

          Teknisyen (İnşaat, Tesisat)

          Destek Personeli (Şoför, Temizlik)

          GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 119 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          18 yaşını doldurmuş olmak,

          Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

          2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

          Her aday sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

          Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

          Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Ünvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı (TIKLAYINIZ)

          Tablo-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Ünvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı (TIKLAYINIZ)

          ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

