GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 119 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Her aday sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Ünvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı (TIKLAYINIZ)

Tablo-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Ünvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı (TIKLAYINIZ)

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ