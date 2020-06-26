"Göbek yaptım" sandığı karnından futbol topundan büyük tümör çıkarıldı

Savaş Abul (44),uzun süredir yaşadığı şişkinliğin kilo yüzünden olduğunu düşünerek, hastaneye gitmedi.Bir süre önce karın ağrısı, nefes almada güçlük gibi şikayetleri ortaya çıkan Abul, Erzurum Şehir Hastanesinde görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya başvurdu.Dr. Sakarya, yaptığı tetkik ve tahlil sonrası Abul'un karnında hayati damar ve organlara, ince ve kalın bağırsaklar ile böbreğe, idrar kesesi ve yollarına yapışık halde büyük bir kitle tespit etti.Bunun üzerine Abul'u "çok fonksiyonlu" ameliyata alan Sakarya, 10 saat süren operasyonda hastanın karnından futbol topundan daha büyük ve yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kötü huylu tümörü çıkardı.Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi süreci tamamlanan Abul, sağlığına kavuşarak, evine döndü.Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın karında aşırı şişkinlik, büyüme ve ağrı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi.Yapılan tetkiklerde Abul'un karnında büyük bir kitle tespit ettiklerini belirten Sakarya, "Hastanın karnının içinde futbol topundan daha büyük kitle tespit ettik. Ameliyatla kötü huylu tümörü çıkardık. Başarılı geçen ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu. Futbol topundan daha büyük olan kitle karın içindeki damar ve organlara yapışıktı." dedi.Sakarya, ameliyatın zor ve riskli olduğunu vurgulayarak, yapılan çok fonksiyonlu ameliyatla hem karın içindeki ana damarlara hem de diğer organlara zarar gelmeden ameliyatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.- Karnındaki şişkinliğin kilodan kaynaklandığını sanıyorduHasta Abul da karnındaki şişkinliğin sebebinin fazla kiloları olduğunu düşündüğünü söyledi.Vücudundaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlatan Abul, "Karnımdaki şişkinliğin göbekten ve kilodan olduğunu düşündüm ama Sakarya hocama muayene olunca gerçeği öğrendim." dedi.Karnından çıkarılan yaklaşık 7 kilogramlık kitleyi gördüğünde inanamadığını vurgulayarak, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Şehir Hastanemizde emeği olanlardan razı olsun. Burada imkanlar çok güzel." ifadesini kullandı.
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