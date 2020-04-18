göbek nasıl erir

Göbek bölgesi kadın ve erkek ayrımı olmadan kilo almaya en müsait bölgelerden biridir ve sağlık açısından önemli olan ve görüntü olarak da rahatsız eden bir bölgedir. Göbek yağlarının erimesi en zor olan bölgelerdir. Yapılan egzersizler bu bölgenin erimesine etki etmez sadece kas oluşturur.

Göbek Yağlarını Eritmek İçin 10 Öneri

Şekerden Uzak Durun; rafine edilmiş şeker içerikli gıdalardan uzak durun. Bu gıdalar direkt yağ yapmaya müsait olan, ancak bunun dışında hiç bir fayda sağlamayan gıdalardır. Şeker içeren her türlü içecek ve yiyecekler sizin için yağ biriktirmek anlamına gelir unutmayın! Şeker ihtiyacını meyve ve sebzelerden alın.

rafine edilmiş şeker içerikli gıdalardan uzak durun. Bu gıdalar direkt yağ yapmaya müsait olan, ancak bunun dışında hiç bir fayda sağlamayan gıdalardır. Şeker içeren her türlü içecek ve yiyecekler sizin için yağ biriktirmek anlamına gelir unutmayın! Şeker ihtiyacını meyve ve sebzelerden alın. Paketli İçecekler İçmeyin: Paketler içerisinde satışa sunulan meyve suları, asitli içecekler, enerji içecekleri, diyet yazan ya da kalorisiz içeceklerden kesinlikle uzak durun. İçlerinde bulunan şeker sizin için kilo alma nedenidir.

Paketler içerisinde satışa sunulan meyve suları, asitli içecekler, enerji içecekleri, diyet yazan ya da kalorisiz içeceklerden kesinlikle uzak durun. İçlerinde bulunan şeker sizin için kilo alma nedenidir. Proteini Öne Çıkarın: Kilo vermede en etkili ve önemli besin proteindir. Karbonhidrat yerine protein almanız göbek bölgesinin yağını ve genel kilo verimini de sağlar. Ve tekrar yağlanma riskini de azaltır. Et, süt ürünleri ve ptotein içeren sebzeleri tüketin.

Kilo vermede en etkili ve önemli besin proteindir. Karbonhidrat yerine protein almanız göbek bölgesinin yağını ve genel kilo verimini de sağlar. Ve tekrar yağlanma riskini de azaltır. Et, süt ürünleri ve ptotein içeren sebzeleri tüketin. Besin Lifi Tüketimini Artırın: lifli gıdalar vücuttaki vitamin ve minerallerin emilmesi için zemin hazırlar ve bağırsaklara geçşini hızlandırır. Ayrıca lif tokluk hissi yaratır. Her gün 10 gram fazla lif tüketimi göbek bölgesinde %3.7 oranında azalma sağlar.

lifli gıdalar vücuttaki vitamin ve minerallerin emilmesi için zemin hazırlar ve bağırsaklara geçşini hızlandırır. Ayrıca lif tokluk hissi yaratır. Her gün 10 gram fazla lif tüketimi göbek bölgesinde %3.7 oranında azalma sağlar. Karbonhidratı Az Tüketin; Karbonhidrat içeren sebzleri ya da meyveleri yiyerek karbonhidrat ihtiyacını bu şekilde karşılayın. Ekstra makarna ya da pirinç gibi karbonhidrat içerikli gıdalar almayın.

Karbonhidrat içeren sebzleri ya da meyveleri yiyerek karbonhidrat ihtiyacını bu şekilde karşılayın. Ekstra makarna ya da pirinç gibi karbonhidrat içerikli gıdalar almayın. Hareket Çıtanızı Yükseltin: Göbek bölgesi için değil genel bir egzersiz çalışması uygulayın. Düzenli yaptığınız sürece daha kolay kilo verirsiniz. Nabzınızı yüksek tutmakla yağ yakımına ve göbeğinizin erimesine olanak verirsiniz.

Göbek bölgesi için değil genel bir egzersiz çalışması uygulayın. Düzenli yaptığınız sürece daha kolay kilo verirsiniz. Nabzınızı yüksek tutmakla yağ yakımına ve göbeğinizin erimesine olanak verirsiniz. Diyetinizi Yazın: Eğer not alırsanız en azından kaçırdığınız ya da fazla yediğiniz gıdaları bilmeniz açısından daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Kalori hesabınızı bu sayede yapabilirsiniz.

Eğer not alırsanız en azından kaçırdığınız ya da fazla yediğiniz gıdaları bilmeniz açısından daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Kalori hesabınızı bu sayede yapabilirsiniz. Aldığınız Gıdaların Etiketlerini Kontrol Edin: Aldığınız ürünlerdeki kalori miktarlarını, içerdiği şeker miktarını ve içerdiği diğer vitamin, mineral ya da yağ oranlarını görmeniz için önemlidir.

Aldığınız ürünlerdeki kalori miktarlarını, içerdiği şeker miktarını ve içerdiği diğer vitamin, mineral ya da yağ oranlarını görmeniz için önemlidir. Sirkeli Salatalar Tüketin: Özellikle elma sirkesi kilo vermenize ve tok hissetmenize yardımcı olan bir yan etki sağlar. Her türlü salata ya da çorbalarda kullanabilirsiniz.

Özellikle elma sirkesi kilo vermenize ve tok hissetmenize yardımcı olan bir yan etki sağlar. Her türlü salata ya da çorbalarda kullanabilirsiniz. Düzenli Uyuyun: Uykunuz önemli bir ihtiyaçtır ve sizi zinde ve sağlıklı tutar. Kilo verirken yaşadığınız stresi katlamak istemiyorsanız düzenli uyumaya özen gösterin. Düzensiz uyku kilo almaya neden olur.

Göbek eritmek için yaptığınız uygulamalar genel kilo vermeden farklı değildir. Sonuçta sadece bölgesel zayıflama ihtimali yoktur.