Gnocchi sosu tarifi için gereken malzemeler şu şekildedir;

Gnocchi, diğer adıyla Niyokki, İtalyan mutfağı lezzetlerinden biridir. Ana malzemesi patates, buğday ve irmik olan bu enfes yemek, küçük hamur şeklindeki patateslerden oluşur. Birçok sos ile servis edilebilir.

Tabağa alınan Gnocchileri domates sosu ile birleştirin. Afiyet olsun!

Patates hamuru için 1 yumurtayı ve tuzu ezmiş olduğunuz patateslere ilave edin.

Domatesleri ilave ettikten sonra bir miktar daha kavurun ve baharatları ekleyin.

Sos için, soğanları ve biberleri incecik doğrayarak kavurun.