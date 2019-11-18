Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ABD Ticaret Odası'nda gerçekleşen ödül töreninde, İzzet Pinto Amerika sınırlarının dışında üstün başarı ödülü alan tek isim oldu.

TÜRK DİZİ VE FİLM İHRACATI AMERİKA TİCARET ODASI'NDA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiye yeni bir bakış ve soluk getiren TOA Ödülleri, bu yıl ilk defa dizi ve film ihracatı sektörüne ödül verdi.

TOA Ödülleri, Turk Of America Derneği’nin titiz çalışması ve araştırması neticesinde iş dünyası, kültürel, sosyal ve akademik alanda uluslararası üstün başarıları ile adından söz ettiren Türklere ve Amerikalılara veriliyor.