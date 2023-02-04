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Haberler Kültür-Sanat Sinema Gladyatör 2'nin vizyon tarihi belli oldu!

Gladyatör filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek

Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran Gladyatör'ün devam filminin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı duyuruldu

Giriş: 04.02.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Gladyatör 2'nin vizyon tarihi belli oldu!
Gladyatör 2'nin vizyon tarihi belli oldu
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Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran Gladyatör'ün devam filminin seneye vizyona gireceği duyuruldu.

Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi.

Aftersun filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal'ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı 'General Maximus'un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.

2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede Mission Impossible 2 filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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