Yönetmenliğini ve senaristliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği FOX ekranlarının yeni dizisi Gizli Saklı 3. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Seyirciye eğlenceli anlar yaşatan diziyi kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler için izleme sayfasını haberimizde paylaştık. İşte Gizli Saklı 3. son bölüm izleme ekranı...

GİZLİ SAKLI 3. BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Gizli Saklı dizisinin son bölümüne FOX'un internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

GİZLİ SAKLI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri sırada Namık dayı ile karşı karşıya gelirler. Namık’ın sitede çalışması işleri giderek zorlaştırırken Talat, Tufan’ın abisinden gizli yapmaya çalıştığı bir iş olduğunu fark eder.

Bu durumu Tarık’ı sıkıştırmak için kullanmayı planlarlarken, bir yandan da Namık’ın sitedeki işinden ayrılmasını sağlamaya çalışırlar. Fakat işlerin tam yoluna girmeye başladığı sırada yaşanılan bir sürpriz gelişme her şeyi alt üst eder.