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Gizemi hâlâ çözülemedi...Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami ve sırları

Edirne'nin temsillerinden biri olan Selimiye Cami, Mimar Koca Sinan'ın "ustalık eserim" dediği önemli bir yapı. Camiyi bu kadar gizemli kılan ise hem detayları hem de dönemin şartlarına göre çok ileri bir teknolojide yapılmış olması...

04.10.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Selimiye Cami,  Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği önemli tarihi eserlerdendir.

    Gizemi bugün bile çözülemeyen yapı, ileri matematiksel hesaplamalar ile yapıldı. Dönemin şartlarında bu hesaplamaların nasıl yapıldığı hâlâ çözülemiyor. Bu yüzden, Selimiye Cami her daim gizemli kalacak sırlar barındırıyor.

  • EDİRNE'NİN NEDEN SEÇİLDİĞİ BİLİNMİYOR

    Selimiye Cami'nin neden Edirne'ye yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Tahmine göre o dönemde İstanbul'da büyük bir camiye gerek olmadığı ve Edirne'nin Rumeli'deki Osmanlı egemenliğini yansıttığı için bu konumun seçilmiş olduğu düşünülüyor. 

    Başka bir rivayete göre II.Selim'in Edirneyi çok sevdiği ve bu yüzden caminin buraya yapıldığı düşünülüyor. 1568 yılında caminin yapımına başlanmış ve 1574 yılında açılması planlanmıştı ancak camiyi göremeden vefat eden II.Selim sonrasında açılış ertelenmiş ve 1575 yılında cami açılmıştır.

  • KUBBELER İÇİN BİLİNMEYEN BİR TEKNİK KULLANILDI

    Mimar Sinan, Selimiye'de daha önceki hiçbir camide ya da antik çağ mabedinde görülmemiş bir teknik kullandı. 

    Diğer kubbeli yapılarda; asıl kubbe, kademeli kubbeler üzerinde yükselirdi ancak Selimiye de tek bir kubbe var. Kubbenin yüksekliği 43.25 metre yükseliğe, 31.25 metre çapa sahip.

  • Dönemin şartları göz önüne alındığında Mimar Sinan'ın bu kadar büyük bir yapıyı tek kubbeye dayandırması inanılmaz olarak görülüyor. Bugün bile bu matematiği nasıl hesaplayabildiği çözülemiyor.

    Ayrıca, kubbenin im mekânda yarattığı ferahlık hissi; cami tasarımında psikolojik ögelere de dikkat edildiğini vurguluyor. Bu gizemli kubbe, caminin dış görününüşünü oluşturuyor.

  • MİNARELER GÖĞE UZANIYORMUŞ GİBİ TASARLANMIŞ

    84 veya 85 metre minarelere sahip caminin cümle kapısının iki yakınındaki minarelerin şerefelerine üç ayrı yoldan çıkılır. Diğer iki minare tek merdivenlidir. Öndeki iki minarenin taş oymaları çukur, ortadaki minarelerin oymaları ise kabarıktır.

    Minarelerin kubbeye yakın olması, camiyi göğe doğru uzanıyormuş gibi göstermesi amacıyla tasarlanmıştır. 

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