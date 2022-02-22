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Gizem Tuncer kimdir? Gizem Tuncer kaç yaşında, nereli?

Gizem Tuncer kimdir? Sorusu gündemde. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer magazin severlerin gündeminde. Babasının yolundan ilerleyerek şarkıcı olan Gizem Tuncer'in hayatı araştırılıyor. Peki, Gizem Tuncer kaç yaşında, nereli? İşte Gizem Tuncer şarkıları ve hakkında merak edilenler...

22.02.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Gizem Tuncer kimdir? Gizem Tuncer kaç yaşında, nereli? İşte şarkıları ve hayatı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Babasının yolundan giderek şarkıcı olan Gizem Tuncer geçtiğimiz yıl 40 kilo vererek geçirdiği değişim ile şaşkınlık yaratmıştı. Peki, Gizem Tuncer kimdir? İşte Gizem Tuncer hayatı hakkında...

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer’dir.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.

Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.

Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapmış ve babasının yolunda ilerlemeye karar vermiştir. Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla çok beğenildi.

GİZEM TUNCER ŞARKILARI

Aşk Uykusu

Yine Yine

Tabu

Ayrılık Zamanı

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