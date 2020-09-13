Çok heyecanlıyız. Koronavirüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Şimdi nikaha yetişmeye çalışıyoruz. Ufak tefek aksilikler yaşadık.

Düğün olmayacak, düşünmüyoruz. Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu. Beni yalnız bırakmadılar, çok teşekkür ediyorum.