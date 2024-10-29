Gisele Bündchen kendisinin üçüncü, sevgilisinin ilk çocuğuna hamile

Haziran 2023'ten bu yana Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Bündchen'in hamilelikte beş ya da altıncı ayın içinde olduğu bildirildi.

Temmuz ayında kızıyla birlikte görüntülendiğinde ünlü modelin karnının belirginleşmesi dikkat çekmişti.