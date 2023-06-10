Gişede başarılı korku komedi filmleri

9 - Karanlık Gölgeler (2012)
(Dark Shadows)
1966 – 1971 yılları arasındaki popüler bir Amerikan TV dizisinin uyarlamasıydı... Dizinin başarısının sırrı gündüz kuşağına, fantezi - korku havası getirmesi ve bunu “beyaz dizi” duygusallığıyla birleştirmesiydi. Yönetmen Tim Burton’ı cezbeden yanı ise belli ki gotik unsurlar ve eksantrik karakterlerdi. Burton, karizmatik vampir Barnabas Collins (Johnny Depp) üzerinden kuruyordu öyküyü. Barnabas, iki asır kaldığı toprak altından tesadüfen çıkarılıp evine geri döndüğünde takvimler 1972’yi gösteriyordu. Johnny Depp’in mizah ağırlıklı yorumunun da katkısıyla, Barnabas’ın âşık, iş insanı, aile büyüğü ve vampir olarak ayakta durma çabası, öyküyü ayakta tutan en önemli unsurdu. Onun karşısındaki en güçlü ve çelişkili karakter ise hizmetçilikten iş kadınlığına terfi eden cadı Angie’ydi. “Cadı - vampir ilişkisi ve ticari rekabeti”, çok eğlenceli sahneler içeriyordu. Filmin en çekici yanı, biraz abartılmış, hoş bir 70’li yıllar atmosferini gotiğin karanlığıyla birleştirebilmesiydi.
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