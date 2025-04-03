Girişlerin yasak olduğu 'Hoynat Adası'nı uzaktan izlediler

Ordu'nun 'Sakin Şehir' ünvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martıya ev sahipliği yapıyor.

REKLAM advertisement1

Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak dikkat çekiyor.

Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle seyir terasına yerleştirilen dürbünlerle, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına imkan sağlanıyor.

"HERKES GELİP GÖRMELİ"

Ramazan Bayramı tatilinde Hoynat Adası'nı görmek için Kocaeli'den geldiğini belirten Mustafa Evce (35), "Eşim ve çocuklarımla birlikte memleket gezintisine çıktık. Ordu'nun da güzel yerlerini geziyoruz. Burayı da çok anlattılar, biz de görmek için buraya kadar geldik. Hava biraz kapalı ama yine de çok güzel" dedi.

Samsun'dan gelen Melek Bayrak (39) ise, "Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Karadeniz gerçekten çok güzel. Havasıyla, suyuyla ve doğasıyla muhteşem bir güzellik sizleri bekliyor. Bence gelip, görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.