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Giresunspor'un Fenerbahçe'ye attığı golde ofsayt var mı? Hakem yorumcuları Giresunspor - Fenerbahçe maçı hakem kararlarını masaya yatırdı

Giresunspor'un Fenerbahçe'ye attığı golde ofsayt var mı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olurken kritik virajda 2 puan bıraktı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hakem yorumcuları Giresunspor - Fenerbahçe maçının hakem kararlarını masaya yatırdı

Giriş: 08.05.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DAKİKA 10: FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    Deniz Çoban: Bahattin Şimşek 2 haftadır güzel maçlar yönetiyordu. Hakkını teslim ediyorduk. 3. haftada da kendisi için çok zor bir maçı almayı başardı. Penaltı olmaza güzel bir örnek. Top yerden sekiyor, oyuncunun kolları doğal konumda ve kapalı. Sadece bir çarpma

    Bülent Yıldırım: Kol doğal konumdayken bir temas söz konusu. Devam kararı doğru. Herhangi bir şüphe yok.

    Seçim Demirel: Kol doğal konumda. Yerden seken bir top. Bence de penaltı yok.

    Fırat Aydınus: "Valencia'nın vuruşundan sonra top kola temas ediyor, Giresunlu futbolcunun kolu kapalı. Devam kararı doğru."

  • DAKİKA 14: KART GEREKİR Mİ?

    Bülent Yıldırım: Sportmenliğe aykırı faule çok net bir örnek. Net bir sarı kart kaçtı.

    Deniz Çoban: Bu 1. saniyede de olsa, maçın sonunda da olsa net bir sarı kart.

    Seçim Demirel: Rakibin yüzüne doğru el gidiyor, temas gerçekleşiyor. Net bir sarı kart olması gerekirdi.

    Fırat Aydınus: "El yüze geliyor. Faul veriyor hakem. Bu faulü veriyorsanız kart da gerekir. Kartı vermedi."

  • DAKİKA 17: FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI 

    Bülent Yıldırım: Çok dar açıda bir oynama söz konusu olduğu için hakem çözmekte zorladı. Top uzak mesafeden geliyor, Arias koordinasyonsuz davranıyor. Kol riskli bir şekilde açılmış. Topu blokluyor. Verilen penaltı doğru, karta gerek yok. VAR müdahalesi doğru.

    Deniz Çoban: Benim açımdan da şüpheye yer vermeyecek kadar açık bir penaltı. Oyuncu elle oynarken, kolla oynamasına sebep Fenerbahçeli oyuncunun faulü diye tartışılıyordu. Ben, Fenerbahçeli oyuncunun faulü olmadığını düşünüyorum. Doğru bir VAR müdahalesi, benim açımdan açık bir penaltı. Hakemin kendisinin görmesi zor. Karambol içinde. Serkan Tokat'ı da tebrik etmek lazım.

    Seçim Demirel: El doğal konumda değil, topa doğru gidiyor. Net bir elle oynama, hakem görse daha doğru bulurduk. VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.

    Fırat Aydınus: Bir kamera açısında uzanmış bir koldan sekip göğse gelen top gibi gözüküyor. Kanıt olarak, kola çarpmayı sundu. Bu elin uzanması, doğal konumda olmaması, uzaktan gelen topun bu ele teması penaltı. 3 açıdan 2'sinde ele gelmediği yönünde bir algı oluşuyor. İlk açıda ise elden sekip göğse gelme gibi. Elden sekip bombe var gibi. VAR'ın çağırması için net bir kanıt var mı? VAR'ın çağırması ile ilgili soru işaretim var. Ancak, bence penaltı.

  • DAKİKA 22: DEVAM KARARI DOĞRU MU?

    Deniz Çoban: Burada bir faul olduğunu düşünüyorum. Bu beden dilinin sarı kartla cezalandırılması lazım. Face to face, tam hakemi karşısına almış ve bu hareketi ona yapıyor. Bir faul atlanmış, sonrasında bunu gördüğünüz zaman sarı kartla cezalandırmanız gerekiyor.

    Bülent Yıldırım: Fazla söze gerek yok, hakem bir faulü kaçırmış. Mejia'ya faul yapılıyor, ancak yerden kalkıp hakeme itirazından sarı kart görmeliydi.

    Seçim Demirel: Hakem bunu gördüğü halde değerlendirmedi. Sarı kart kullansa çok daha doğru olurdu.

  • DAKİKA 26: SARI KART DOĞRU MU?

    Bülent Yıldırım: Bu da yanlış oldu. Kontra ataktı, evet, Kadir Seven, doğru zamanlama ile Ferdi'nin altında ayağını uzatıp, onu perdelemeden topa vurdu. Futbol böyle oynanır. Ferdi de o boşlukta, rakibine takılıp düştü. Yanlış bir gözlem sonucu, yanlış bir sarı kart gösterdi.

    Deniz Çoban: Bu ceza sahasında olsa ve hakem penaltı verse, VAR karışır ve iptal eder. O kadar açık faul olmayan bir pozisyon. Faul olmayan pozisyona sarı kart doğru demem doğru değil.

    Seçim Demirel: Oyuncu topla oynuyor çok açık bir şekilde. Yanlış bir değerlendirmede bulunmuş hakem.

    Fırat Aydınus: Bu sarı kart, gereksiz bir sarı kart. Çok ağır bir kart.

  • DAKİKA 28: SARI KART GEREKİR Mİ?

    Deniz Çoban: Bahattin Şimşek, son iki maçına nazaran çok iyi başlayamadı maça. Önemli faulleri atladığını düşünüyorum. Eliyle çekiyor, çok eleştirmeyeceğim hakemi. Mert Hakan, parmak sallıyor, kime sallıyor, onu çözemedim.

    Bülent Yıldırım: Ayağa basma tam gerçekleşmiyor ama Campuzano'nun eliyle yaptığı hamle sportmenliğe aykırı bir hamle. Ben bunun sarı kart olduğunu düşünüyorum.

    Seçim Demirel: Sportmenlik dışı bir hareket. Sarı kart daha doğru olurdu.

    Fırat Aydınus: Bu pozisyon oldu, avantaja bıraktı. Dönüşünde kart vermemesi normaldir.

  • DAKİKA 41: SARI KART GEREKİR Mİ?

    Bülent Yıldırım: Alper Uludağ daha nasıl zımbalayacak, bilmiyorum. Bu klasik bir ayağa basma. Bu pozisyonun sarı kart olması gerektiği fikrindeyim.

    Deniz Çoban: Faul olarak değerlendirdi. Faul olarak değerlendiriyor ama sarı kartı göstermiyor.

    Fırat Aydınus: Bu maçta o kadar çok kontrolsüz şekilde ayağa basma oldu ki Bahattin Şimşek bu konuda zayıf kaldı. Bu ayak basmaların hiçbirinde kart çıkmadı. Bahattin tekrar izlesin, öz eleştiri yapsın.

  • DAKİKA 44: KALKAN OFSAYT BAYRAĞI DOĞRU MU?

    Deniz Çoban: Oyuna katkı sunması lazım hakemin. Burada bayrak kalkmış olabilir, biz futbolu izlemek istiyoruz. Oyun dursun istemiyoruz. En çok bundan şikeyetçiyiz. Böyle pozisyonlarda hakemler katkı sunabilirler futbola.

    Bülent Yıldırım: Giresunspor'un önünde basan oyuncu yok, burada avantaj oynatacaksınız.

  • DAKİKA 45+1: SARI KART DOĞRU KARAR MI?

    Bülent Yıldırım: Doğru. İlk müdahalelerde Alper'e yapılan temaslarda faul yok. Ancak sonrasında İsmail, ceza alanına girecek Serginho'ya faul yapıyor. Potansiyel olarak umut vaat eden bir atak, sarı kart doğru diye düşünüyorum.

    Deniz Çoban: Net bir umut vaat eden atak. Hakem doğru yerden bakmamasına rağmen güzel bir karar veriyor.

    Seçim Demirel: Doğru bir karar.

  • DAKİKA 45+3: KORNERDEN ÖNCE OFSAYT VAR MI?

    Deniz Çoban: Ofsaytta olan oyuncu, rakibine doğru koşuyor, baskı yapıyor. Bu korner gol olsa, çok su kaldırır. Bu oyuncu ofsayt. Kaleciden döndüğü zaman, topa doğru hamle yapıyor. Aktif alana girmiş oluyor. Rakibiyle top için mücadeleye giriyor.

    Bülent Yıldırım: Burada prosedür hatası yapılıyor. Net bir ofsayt var. Bu kornerden sonra bir sorun çıkmaması hakem ekibinin şansı oldu diye düşünüyorum.

    Seçim Demirel: Eğer korner gol olsa, şu anda tek konuşulan konu bu olurdu. Çok ciddi bir hata olurdu. Yardımcının bayrağını kaldırması en doğru karar olurdu.

     

  • DAKİKA 48: SARI KART GEREKİR Mİ?

    Bülent Yıldırım: Gerekir. Yine acımasızca, Arda topu kurtardı, bu ayağı niye basarsınız?

    Deniz Çoban: Net sarı kart. 3. sarı kartından bahsettik. Sene başından beri en büyük sıkıntının bu olduğunu söylüyoruz. Bazen oyuncu bakıyor hakem gereğini yapmıyor, devam ediyor yapmaya.

  • DAKİKA 68: GOLDE OFSAYT VAR MI?

    Deniz Çoban: Peşinen şu fikrimi söylemek istiyorum, bu pozisyonda VAR odasında yapılan hatanın, bu sezona damga vuran 3-4 hatadan biri olduğunu düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Bu sene başına kadar ofsaytla ilgili şöyle bir yorum vardı; Savunma oyuncusunun topa yaptığı hamle, bilinçli ise bu bilinçli hamlenin neticesinde topa teması kaliteli de olsa, kalitesiz de olsa bu bilerek oynamaydı ve ofsayttan söz edilemezdi. Fakat benim gözümde burada farklı bir şey var. Bu sene başında bu kural revize edildi, yeni bir yorum getirildi. Bu kuralda denildi ki, savunma oyuncusunun topa doğru yapmış olduğu hamle, bir atağı savuşturmak için yapılıyorsa, full body kontrolü yoksa, vücuduna tam hakim değilse, topa da tam hakim değilse, bunlar bilerek oynama olarak kabul edilmeyecek dediler. Vurulduğu anda iki oyuncunun ofsayt olma ihtimali var. Yardımcıya yakın olan ofsayt diye biliyoruz ama o da çizgiye muhtaç. Ama diğer iki oyuncu 9 ve 7 numaralı oyuncular için "ofsayt değil" deme şansımız yok. Top vurulduğu anda, 9 ve 7 numaralı oyuncular ofsaytta olabilir. Hatta yardımcının önündeki oyuncu da çizgiye muhtaç. O da belki ofsayt çıkabilir. Szalai'nin çok üzerinde, kontrolü pek mümkün olmayacak şekilde geliyor top. Yardımcı hakemin önünden koşan oyuncu, 7 numaralı oyuncu topa doğru hareketleniyor. Szalai de bu topu savuşturmak istiyor. Kaliteli olmayan bir vuruş yapıyor. Buna yeni değişen kurala göre, bilerek oynama dememiz mümkün değil. O top, ofsayt olma ihtimali olan 7 numaralı oyuncuya gidiyor. 7 numaralı oyuncunun asistiyle de Giresunspor golü kazanıyor. Burada VAR'a düşen bu bir bilerek oynama değil, bu bir sekme yorumu yapıp buraya bir çizgi çizmeliydi. Eğer asisti yapan, 7 numaralı oyuncu ofsayt çıkarsa, bu golün hakeme izletilip iptali gerekirdi. Ancak VAR, bu pozisyona çizgi çizmedi. Şu anda, dünya sınırlarında bulunan hiçbir kimse, Giresunsporlu oyuncu şeklen ofsayt mı, değil mi bilmiyor. Ama bunu bilmeye hakkımız var. Fenerbahçeli oyuncu, değişen kurala göre, topa bilerek oynamıyor. Bununla ilgili dökümanlar da var. Eğer burada 7 numaralı oyuncu, şeklen ofsayttaysa, devamında oyuna dahil olduğu için bu ofsayttır. Golün iptali gerekiyor. Szalai, açık bir şekilde topla bilerek oynamamıştır. Bir atağı savuşturmaya çalışmıştır. Ne bedeninin ne topun kontrolü var. Buraya bir çizgi çizilmeli ve bunu bilmeliydik. Bu, bu sene video odasında yapılan ilk 3, ilk 5'e girer. Belki de sezonun kader kararı olmuştur. 7 numaralı oyuncu, ofsayt çizgisi çizilse ve ofsayttaysa bu gol ofsayt ama bunu bilmiyoruz.

     

  • Bülent Yıldırım: Bu pozisyon gözle süzülebilecek bir pozisyon değil. Video Hakem odasında, teknoloji ile ancak çizgiyle karar verebileceğimiz bir pozisyon. Bu senenin girişine kadar, bilerek oynamanın tarifi şu idi; bir defans oyuncusu öne, yana, geriye, yukarıya doğru hamle yaparak, kendi bilinç ve iradesiyle bir topa temas ettiği anda bilerek oynamaydı. Ancak bu sene bilerek oynamanın konseptini biraz daha daralttılar. Yeni versiyonunda; bir oyuncunun, bilerek oynamış olarak sayılması için, fiziksel olarak bütün aksiyona hakim olacak. Topla kendisi arasında, bedenini ayarlamak için koordinasyonu ayarlamak için uygun zaman aralığı olacak. O topu görecek. Bu olayda, top havada. Hem yardımcı hakemin önündeki oyuncu, hem de Borja Sainz, baskıyı yapınca ofsayt mı değil mi bilmiyoruz. Onlar baskı yapınca, Szalai panikle topu uzaklaştırmak için hamle yaptı. Bu yılki UEFA versiyonun bu asla bilerek oynama değil. Bilerek oynama kılavuzu burada geçerli değil. Bizim bunu bilmeye hakkımız var. Video Hakem odasında, kural bilgisi eksikliğinden, yorum eksikliğinden, Szalai'nin topa temasından sonra ofsayt ihtimalinin ortadan kalktığını düşündüler. Yanlış bir yorum oldu. Bu bilerek oynama mı, değil mi, bunun kararını VAR veremez. Subjektif bir karar olduğu için hakemi izlemeye yönlendirmek zorunda. Sainz ofsayt mı, değil mi, ben bunu bilmiyorum. Ama bilmeye hakkımız vardı. Çizgi çizilmeliydi.

     

  • Seçim Demirel: Kuralı zaten söylediniz. Uzatarak konuşmak istemiyorum. Bilerek oynama kriterlerine uygun bir pozisyon değil bu. Eğer ofsayt pozisyonunda bir oyuncu var, ofsayt olarak değerlendirilip golün iptali gerekiyordu. VAR çizgisinin çizilmemesi ciddi anlamda hata. Bu maç, ligin kaderini etkileyecek maçlardan birisi. Ciddi anlamda sıkıntı yaratacak.

    Bünyamin Gezer: "Fenerbahçe'nin gol yediği pozisyonda VAR tarafından ofsayt çizgisi çekilmedi. Bana göre pozisyon ofsayt. Szalai topa dokunamıyor. Burada yanlış hakem yorumu yapıldı ve ofsaytı atladılar."

    Fırat Aydınus: Szalai'nin bir hatası var. Ofsayt yok.

    Ahmet Çakar: Kesinlikle şahsi görüşüm; ofsayt değil.

  • 90+3: PENALTI VAR MI?

    Deniz Çoban: 2 oyuncu birden topa yükseliyor. Öndeki oyuncunun topla oynama şansı var. Son anda oyuncunun bir müdahalesi var gibi görüyorum. Elimizde de şiddet ölçer de yok, günahıyla sevabıyla iki oyuncuya ait diyorum burada. Hakem de devam ettirdiyse, doğru yapmış.

    Bülent Yıldırım: Alper burada öne doğru etkili itme yapmış olsa, ya da omza basıp topa hiç çıkartmasa penaltı derim. Ama gri alanda kalmış hakemin takdirine saygı duymak gerekiyor.

    Seçim Demirel: Hakemin kararını desteklerim ama penaltı verse niye penaltı verdi denmez diye düşünüyorum.

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