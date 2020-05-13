Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Giresunspor Tesisleri'nde Kovid-19 testinin bugün yapıldığı belirtildi.

Test sonuçlarının ardından yeniden bilgilendirme yapılacağı, takımın gelen sonuçlara göre antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.