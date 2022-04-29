Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Mücadelede gol perdesi 21. dakikada açıldı: Hayrullah'ın pasında Umut Nayir, Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı: 48. dakikada Serginho farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca yeşil-beyazlılar galibiyete uzandı.

Giresunspor bu galibiyetle birlikte puanını 43'e yükseltti. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.