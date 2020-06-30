Giresunspor: 0 - Bursaspor: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Soner Maraş, Hakan Karabalçık

Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Murat Akça, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Foguinho (Dk. 68 Muhayer Oktay),Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Özgür Can Özcan),Milinkovic (Dk. 82 Tanase),Veysel Karani Ünal (Dk. 46 Del Valle),Rusescu

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 66 Sedat Dursun),Tayfur Bingöl, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Özer Hurmacı (Dk. 81 Ali Akman),Serdar Özkan (Dk. 26 Traore),Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Emirhan Aydoğan)

Gol: Dk. 46 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 89 Mehmet Güven, Dk. 90+3 Muhayer Oktay (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Burak Kapacak, Dk. 57 Aykut Akgün, Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+6 Tayfur Bingöl, Dk. 90+7 Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor),Dk. 67 Mehmet Taş, Dk. 90+6 Muhammed Bayır (Giresunspor)