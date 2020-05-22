AA

Giresun’un Espiye ilçesi Cibril Mahallesinde ikamet eden M.Y. adlı şahsa ait evin altına bulunan atölyede el yapımı silah imal edilmesi ve ticaretinin yapılması ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Espiye ve Yağlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan arama neticesinde; 2 adet silah imalathanesi, 3 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 81 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile küçük el aletleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.