Denizli sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Göletleri büyülüyor

Giresun'un Dereli ilçesindeki Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde, geçen yıl Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce proje başlatıldı.
AA'nın haberine göre Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da (DOKA) desteklediği proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü göletler oluşturuldu.
Göletlerin arasında ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları ve taşların bazı bölümleri, zaman içinde beyaza dönüştü, göller ise turkuaz renge büründü.
Taşların tamamının mineralli suların etkisiyle zaman içinde beyaz rengi almasıyla proje tamamlanacak. Turkuaz rengi görünümüyle Pamukkale'yi andıran travertenler, proje henüz tamamlanmamasına rağmen adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
"HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM, GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR YER"
Samsun'dan gezmek için Giresun'a gelen Yunus Gündem, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine travertenleri ziyaret ettiğini söyledi.
Herkesi bu alanı görmeye davet eden Gündem, "Herkesin gelmesini tavsiye ederim, gerçekten güzel bir yer. Pamukkale'yi anımsatıyor, burası Karadeniz'e has bir Pamukkale" dedi.
Fransa'dan memleketine tatil için gelen Kemal Küçen de sosyal medyadan Göksu travertenlerini gördüğünü ifade etti.
Küçen, yıl boyunca burayı ziyaret etmek için gün saydığını vurgulayarak, "Giresun'da turizm anlamında her şey var, deniz var, doğa var, Göksu travertenleri gibi bir yer de var. Memleketimiz cennet. Doğa harikası bir yeri ortaya çıkardıkları için yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Almanya'dan tatile gelen Erdem Kaya ise Kulakkaya Yaylası'na çıkarken Göksu travertenlerini fark ettiklerini belirtti.
Travertenlerle ilgili daha önce herhangi bir bilgisi olmadığını dile getiren Kaya, "İlk kez geldim, Pamukkale travertenlerine rakip diyebilirim. Doğa harikası bir yer. Sular güzel, havuzlar da ayrı ayrı renk katmış. Olduğumuz yer travertenler, karşımız ise ormanlar. Görülecek doğa harikası bir yer." değerlendirmesinde bulundu.
"BU KADAR DA GÜZEL OLACAĞINI UMMUYORDUK"
İstanbul'dan gelen Yasin Kılıç da çevresindekilerin tavsiyesi üzerine Göksu travertenlerine geldiğini anlattı.
Çok güzel bir yerle karşılaştıklarını belirten Kılıç, "Gerçekten çok güzel bir yermiş, bu kadar da güzel olacağını ummuyorduk açıkçası. Ailemiz de havuzların içerisinde fotoğraf çektirdi, memnun kaldı. Suyun ayrı bir güzelliği var, sodalı olduğu için sağlıklı olduğunu da duyduk" dedi.
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