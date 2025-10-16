Giresun - Trabzon kaç kilometre? Giresun - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Doğu Karadeniz'in bu iki komşu ve köklü şehri arasındaki bu kısa yolculuk, sadece bir coğrafi geçiş değil, aynı zamanda tatlı bir rekabetin ve ortak bir kültürün de izlerini taşır. Fındığın başkenti Giresun'dan, tarih ve futbolun başkenti Trabzon'a uzanan bu güzergah, Karadeniz insanının karakterini, doğayla mücadelesini ve yaşam enerjisini en saf haliyle gözlemleme fırsatı sunar. Bu nedenle bu rota, sadece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda bir kültür ve coğrafya keşfidir.

GİRESUN - TRABZON ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Giresun şehir merkezi ile Trabzon şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, takip edilen tek ana güzergah olan Karadeniz Sahil Yolu (D.010 / E-70) üzerinden yaklaşık olarak 135 ila 140 kilometre arasındadır. Bu mesafe, her iki şehrin de belediye sınırlarının başlangıç ve bitiş noktalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir, ancak iki şehir merkezi arasındaki net uzaklık bu aralıktadır.

Yolculuk, başından sonuna kadar Türkiye'nin en modern ve en konforlu yollarından biri olan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşir. Bu yol, tüm Karadeniz kıyı şeridini bir baştan bir başa kat eden, yüksek standartlı ve bölünmüş bir devlet yoludur. Bu durum, iki şehir arasındaki mesafenin kısa olmasının yanı sıra, yolculuğun da son derece güvenli ve rahat geçmesini sağlar. Güzergah boyunca neredeyse hiç rakım değişikliği yaşanmaz ve yol, sürekli olarak deniz seviyesinden ilerler.

GİRESUN - TRABZON ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Giresun ile Trabzon arasındaki 135-140 kilometrelik mesafe, özel araçla seyahat edenler için oldukça kısa süren bir yolculuktur. Trafiğin olmadığı normal koşullarda, bu mesafe özel araçla yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında rahatlıkla katedilebilir. Bu süre, sürücünün hızına ve yol üzerindeki kısa duraklamalara göre değişebilir. Ancak, bu ideal süreyi etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır: Trafik Yoğunluğu: Karadeniz Sahil Yolu, bölgenin ana can damarı olduğu için günün her saati hareketlidir. Özellikle Trabzon'a yaklaşırken, Vakfıkebir ve Akçaabat gibi büyük ilçelerden geçerken trafik yoğunlaşabilir. Trabzon şehir merkezine giriş ve çıkışlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde zaman alabilir.

Mevsimsel Etkenler: Yaz aylarında, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerde ve özellikle fındık hasadı zamanı olan Ağustos ayında, güzergahtaki araç sayısı belirgin şekilde artar. Bu dönemlerde ve bayram tatillerinde yolculuk süresi yarım saat kadar uzayabilir.

Hava Koşulları: Karadeniz Bölgesi, ani bastıran yoğun yağmurları ve sisiyle ünlüdür. Bu tür hava koşulları, görüş mesafesini düşürerek sürüş hızını yavaşlatabilir ve ekstra dikkat gerektirir. GİRESUN'DAN TRABZON'A TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM İki komşu il merkezi arasındaki yoğun insan trafiği nedeniyle, Giresun ve Trabzon arasında toplu taşıma seçenekleri son derece gelişmiş ve sıktır. Özel aracı olmayanlar için en pratik ve en çok tercih edilen yöntemler otobüs ve minibüslerdir. Otobüs ve Minibüsler (Dolmuş): Giresun Otogarı ile Trabzon Otogarı arasında gün boyunca neredeyse her yarım saatte bir, hatta daha sık aralıklarla otobüs ve minibüs seferleri düzenlenir. Hem büyük şehirlerarası otobüs firmaları hem de yerel kooperatiflere ait minibüsler bu hatta aktif olarak çalışır. Toplu taşıma ile yolculuk, güzergah üzerindeki ilçelere (Tirebolu, Görele, Akçaabat vb.) uğrayarak yapıldığı için özel araca göre biraz daha uzun sürer. Genellikle yolculuk süresi 2.5 ila 3 saat arasında değişmektedir. Giresun'dan Trabzon'a yapılan yolculuk, Türkiye'nin en güzel manzaralı rotalarından biridir. Yol boyunca sağ tarafınızda denize dik inen ve yemyeşil fındık bahçeleriyle kaplı dağ yamaçları, sol tarafınızda ise Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği size eşlik eder. Giresun'dan yola çıktığınızda, şehrin sembolü olan ve mitolojik hikayelere konu olmuş Giresun Adası'nı arkanızda bırakırsınız. Keşap ve Espiye'yi geçtikten sonra, tarihi kalesiyle dikkat çeken Tirebolu'ya ve ardından kemençenin anavatanı olarak bilinen Görele'ye ulaşırsınız. Trabzon il sınırına girdiğinizde ise sizi önce Beşikdüzü, ardından meşhur ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir karşılar. Yolculuğun son etabında, köftesiyle bir gastronomi durağı olan Akçaabat'ın içinden geçerek Trabzon'un görkemli siluetine ulaşırsınız. Yol boyunca küçük balıkçı barınakları, çay fabrikaları ve Karadeniz'e özgü mimari doku, bu kısa yolculuğu keyifli bir seyahate dönüştürür.

GİRESUN VE TRABZON'UN KARŞILAŞTIRMASI Giresun, "fındığın başkenti" olarak anılır. Dünya fındık üretiminin ve ticaretinin kalbi burada atar. Ekonomisi ve sosyal yaşamı büyük ölçüde fındığa endekslidir. Aynı zamanda kirazın da anavatanı olduğu kabul edilir. Trabzon'a kıyasla daha sakin, daha mütevazı ve daha çok bir tarım şehri kimliğindedir. Giresun Kalesi'nden şehrin ve adanın manzarası ve yemyeşil yaylaları, onun doğal ve huzurlu karakterini yansıtır. Trabzon ise, Doğu Karadeniz'in tarihi, kültürel ve ticari metropolüdür. Tarih boyunca Roma, Bizans ve özellikle de 1204-1461 yılları arasında hüküm süren Trabzon İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olması, ona derin bir tarihi ve "imparatorluk" kimliği kazandırmıştır. Şehrin içindeki Trabzon Ayasofyası, Boztepe ve Atatürk Köşkü gibi yapılar bu zengin geçmişin izlerini taşır. Şehrin hemen dışında, sarp bir kayalığa oyulmuş olan Sümela Manastırı ise, sadece Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biridir. Ayrıca Trabzon, Trabzonspor futbol kulübü etrafında şekillenen ve bir şehri aşan tutkulu bir "futbol şehri" kimliğine sahiptir. Giresun'a göre daha büyük, daha kalabalık, daha hareketli ve daha kozmopolit bir yapıdadır.