Giresun - Trabzon kaç kilometre? Giresun - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Fındık bahçeleriyle kaplı yemyeşil dağların denize kavuştuğu, kirazın anavatanı sakin ve huzurlu Giresun; diğer yanda ise bir imparatorluğun mirasını taşıyan, Sümela Manastırı'nın gizemini barındıran, futbol tutkusuyla yaşayan dinamik ve tarihi metropol Trabzon... Doğu Karadeniz'in bu iki komşu ve köklü şehri arasındaki yolculuk, belki de Türkiye'nin en güzel manzaralı ve en keyifli kısa mesafe rotalarından biridir. Peki, bu iki önemli Karadeniz şehri arasındaki mesafe ne kadar ve bu yolculuk ne kadar sürer?
Doğu Karadeniz'in bu iki komşu ve köklü şehri arasındaki bu kısa yolculuk, sadece bir coğrafi geçiş değil, aynı zamanda tatlı bir rekabetin ve ortak bir kültürün de izlerini taşır. Fındığın başkenti Giresun'dan, tarih ve futbolun başkenti Trabzon'a uzanan bu güzergah, Karadeniz insanının karakterini, doğayla mücadelesini ve yaşam enerjisini en saf haliyle gözlemleme fırsatı sunar. Bu nedenle bu rota, sadece bir ulaşım koridoru değil, aynı zamanda bir kültür ve coğrafya keşfidir.
GİRESUN - TRABZON ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Giresun şehir merkezi ile Trabzon şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, takip edilen tek ana güzergah olan Karadeniz Sahil Yolu (D.010 / E-70) üzerinden yaklaşık olarak 135 ila 140 kilometre arasındadır. Bu mesafe, her iki şehrin de belediye sınırlarının başlangıç ve bitiş noktalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir, ancak iki şehir merkezi arasındaki net uzaklık bu aralıktadır.
Yolculuk, başından sonuna kadar Türkiye'nin en modern ve en konforlu yollarından biri olan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşir. Bu yol, tüm Karadeniz kıyı şeridini bir baştan bir başa kat eden, yüksek standartlı ve bölünmüş bir devlet yoludur. Bu durum, iki şehir arasındaki mesafenin kısa olmasının yanı sıra, yolculuğun da son derece güvenli ve rahat geçmesini sağlar. Güzergah boyunca neredeyse hiç rakım değişikliği yaşanmaz ve yol, sürekli olarak deniz seviyesinden ilerler.
GİRESUN - TRABZON ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Giresun ile Trabzon arasındaki 135-140 kilometrelik mesafe, özel araçla seyahat edenler için oldukça kısa süren bir yolculuktur. Trafiğin olmadığı normal koşullarda, bu mesafe özel araçla yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında rahatlıkla katedilebilir. Bu süre, sürücünün hızına ve yol üzerindeki kısa duraklamalara göre değişebilir.
Ancak, bu ideal süreyi etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır:
GİRESUN'DAN TRABZON'A TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM
İki komşu il merkezi arasındaki yoğun insan trafiği nedeniyle, Giresun ve Trabzon arasında toplu taşıma seçenekleri son derece gelişmiş ve sıktır. Özel aracı olmayanlar için en pratik ve en çok tercih edilen yöntemler otobüs ve minibüslerdir.
Giresun'dan Trabzon'a yapılan yolculuk, Türkiye'nin en güzel manzaralı rotalarından biridir. Yol boyunca sağ tarafınızda denize dik inen ve yemyeşil fındık bahçeleriyle kaplı dağ yamaçları, sol tarafınızda ise Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği size eşlik eder. Giresun'dan yola çıktığınızda, şehrin sembolü olan ve mitolojik hikayelere konu olmuş Giresun Adası'nı arkanızda bırakırsınız. Keşap ve Espiye'yi geçtikten sonra, tarihi kalesiyle dikkat çeken Tirebolu'ya ve ardından kemençenin anavatanı olarak bilinen Görele'ye ulaşırsınız. Trabzon il sınırına girdiğinizde ise sizi önce Beşikdüzü, ardından meşhur ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir karşılar. Yolculuğun son etabında, köftesiyle bir gastronomi durağı olan Akçaabat'ın içinden geçerek Trabzon'un görkemli siluetine ulaşırsınız. Yol boyunca küçük balıkçı barınakları, çay fabrikaları ve Karadeniz'e özgü mimari doku, bu kısa yolculuğu keyifli bir seyahate dönüştürür.
GİRESUN VE TRABZON'UN KARŞILAŞTIRMASI
Giresun, "fındığın başkenti" olarak anılır. Dünya fındık üretiminin ve ticaretinin kalbi burada atar. Ekonomisi ve sosyal yaşamı büyük ölçüde fındığa endekslidir. Aynı zamanda kirazın da anavatanı olduğu kabul edilir. Trabzon'a kıyasla daha sakin, daha mütevazı ve daha çok bir tarım şehri kimliğindedir. Giresun Kalesi'nden şehrin ve adanın manzarası ve yemyeşil yaylaları, onun doğal ve huzurlu karakterini yansıtır.
Trabzon ise, Doğu Karadeniz'in tarihi, kültürel ve ticari metropolüdür. Tarih boyunca Roma, Bizans ve özellikle de 1204-1461 yılları arasında hüküm süren Trabzon İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olması, ona derin bir tarihi ve "imparatorluk" kimliği kazandırmıştır. Şehrin içindeki Trabzon Ayasofyası, Boztepe ve Atatürk Köşkü gibi yapılar bu zengin geçmişin izlerini taşır. Şehrin hemen dışında, sarp bir kayalığa oyulmuş olan Sümela Manastırı ise, sadece Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biridir. Ayrıca Trabzon, Trabzonspor futbol kulübü etrafında şekillenen ve bir şehri aşan tutkulu bir "futbol şehri" kimliğine sahiptir. Giresun'a göre daha büyük, daha kalabalık, daha hareketli ve daha kozmopolit bir yapıdadır.