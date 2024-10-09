Projelerden birinin Bektaş Yaylası'nda "çoban yolu" adı verilen gezi parkuru olduğunu dile getiren Gürgenci, şunları kaydetti: "Daha çok gezi amaçlı. O bölgede seyir terasları ve eğlence parkur alanlarını kapsıyor. Kulakkaya Yaylası'nda ise bir otel konsepti planlanıyor, macera parkı yapılacak. Göksu Travertenleri, Kuzalan Tabiat Parkı ile Mavigöl arasındaki vadide yürüyüş yolları, sosyal alanların yapımı amaçlanıyor. Vadi içerisinde ulaşım sağlanacak. Kümbet Yaylası'nda da çim ve kar kayağı ile bisiklet, ATV, motor gibi etkinlik alanlarını kapsıyor. Buradaki amaç, turistlerin bölgede daha uzun zaman geçirebilecekleri alanları hazırlamak."