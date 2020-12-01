Giresun'da kaçak kazı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Y.Ö, A.Y, B.M, İ.Ö ve S.M, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 2 jeneratör, hilti, 100 metre ara kablo, hilti ucu, kürek, kazma, çekiç, keser, el testeresi, 5 litre benzin, el feneri, 10 metre bağlama demiri, ip, kulaklık, kova, 2 litre sıvı yakıt ve eldiven ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.