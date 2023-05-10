Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Giresun'da Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak

Giresun'da, 7-18 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak

Giriş: 10.05.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun'da Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü açılacak
AA

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde açılış onayı alan Çotanak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Çocuk Kabul, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nin 7-18 yaş aralığındaki erkek çocuklara hizmet verecek.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin'in desteği ile hizmete girecek Çotanak Erkek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, 50 kapasite ile bakım ve koruma altındaki çocuklar için sıcak bir yuva olma imkanı sağlayacak.

Aksu Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare kapalı, 300 metrekare bahçe alanı ile çocuklara geniş, ferah bir ev ortamı sunacak binada, çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi adına bakım hizmeti faaliyetlerinin yanı sıra aktivite ve görüşme odaları da bulunacak.

Koruma altında bulunan erkek çocukların yaş ve gelişim seviyelerine göre de ihtisaslaştırılmış ev tipi bakım kuruluşundan yararlanması sağlanacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Güce'de şehit mezarlarında düzenleme yapıldı
Güce'de şehit mezarlarında düzenleme yapıldı
Giresun'da yöresel ürünler pazarı açıldı
Giresun'da yöresel ürünler pazarı açıldı
Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Hızlı kilo yaktıran besinler
Hızlı kilo yaktıran besinler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.