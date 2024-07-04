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        Haberler Gündem Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü - Güncel haberler

        Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

        Giresun'da kontrolden çıkıp, yuvarlandığı yamaçtaki fındık bahçesinde ters dönen çekicinin sürücüsü Emirhan Çoban ile araçtaki Utku Dalman, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:11
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        Çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü
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        Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde meydana geldi.

        Emirhan Çoban yönetimindeki çekici kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Utku Dalman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler bulundukları yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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