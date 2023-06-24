Heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından dün başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA Ekipler, heyelanın yaşandığı bölgenin yanı sıra Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor.

Fotoğraf: AA DSİ ekipleri de derede iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Giresun Belediyesi ve Duroğlu Belediyesi ekiplerince de belde merkezinde biriken taş ve toprağın temizlenmesi için çalışma gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: DHA Ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürüyor.