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Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Giriş: 24.06.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun'da ahşap kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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AA

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından dün başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Ekipler, heyelanın yaşandığı bölgenin yanı sıra Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

DSİ ekipleri de derede iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Giresun Belediyesi ve Duroğlu Belediyesi ekiplerince de belde merkezinde biriken taş ve toprağın temizlenmesi için çalışma gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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