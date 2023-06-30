John Edward Jones, küçüklüğünden beri mağara gezilerine katılan genç bir adamdı; bu konuda büyük bir tutkusu vardı. Henüz 26 yaşında olan John, yeni evliydi ve bir yaşında bir kızı vardı. Ayrıca hâlâ bir tıp fakültesi öğrencisiydi.

24 Kasım 2009 günü John yeni bir maceranın peşindeydi. Utah Gölü'nün yaklaşık 80 mil uzaklığındaki Nutty Putty Mağarası'nı keşfetmek üzere bir planı vardı.

John yeni bir mağara keşfetme heyecanı yaşıyordu; en sonki seferi üzerinden yıllar geçmişti. Artık kendisi 1.80 boyunda genç bir adamdı.

Fotoğrafta John ve eşi Emily görülüyor. Kaynak: AP