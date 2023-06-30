John Edward Jones'un erkek kardeşi onu ilk bulan kişiydi. Josh, kardeşinin çekmeye çalıştı ama sonra John daha da aşağı kaydı ve eskisinden daha kötü bir şekilde kapana kısıldı. Kolları şimdi göğsünün altında sıkışmıştı ve hiç hareket edemiyordu.
Kardeşi, John için yardım çağırdığında ekiplerin ona ulaşması 1 saati aldı; John o kadar içerideydi.
John'a ulaşan ilk kişi, 25 Kasım gece yarısı 00:30 sularında gelen Susie Motola adında bir kadındı. Bu noktada, John üç buçuk saattir mahsur durumdaydı.
Fotoğrafta John ve kızı görülüyor. Kaynak: AP