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Girdiği mağarada baş aşağı şekilde sıkışan adamın yürek burkan hikayesi

Girdiği mağarada baş aşağı şekilde sıkışan adamın yürek burkan hikâyesi

26 yaşındaki John, bir mağara keşfindeyken Doğum Kanalı olarak bilinen bir noktaya, baş aşağı şekilde sıkıştı. 27 saatlik kurtarma çalışması başarısız oldu. John, mağaradan çıkarılamadığı gibi mağara, genç adamın cansız bedeni üzerine mühürlendi.

Giriş: 30.06.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • John Edward Jones, küçüklüğünden beri mağara gezilerine katılan genç bir adamdı; bu konuda büyük bir tutkusu vardı.  Henüz 26 yaşında olan John, yeni evliydi ve bir yaşında bir kızı vardı. Ayrıca hâlâ bir tıp fakültesi öğrencisiydi. 

    24 Kasım 2009 günü John yeni bir maceranın peşindeydi. Utah Gölü'nün yaklaşık 80 mil uzaklığındaki Nutty Putty Mağarası'nı keşfetmek üzere bir planı vardı.

    John yeni bir mağara keşfetme heyecanı yaşıyordu; en sonki seferi üzerinden yıllar geçmişti. Artık kendisi 1.80 boyunda genç bir adamdı. 

    Fotoğrafta John ve eşi Emily görülüyor. Kaynak: AP

  • John, mağaracılık gezisinden yaklaşık bir saat sonra, Doğum Kanalı olarak bilinen Nutty Putty Mağarası oluşumunu bulmaya karar verdi. Doğum Kanalı olduğunu düşündüğü şeyi buldu ve kendisini öne iterek, fazlasıyla dar geçide girdi. Ancak birkaç dakika içinde büyük bir hata yaptığını anladı.

    John artık neredeyse sıkıştığını ve dönecek yeri olmadığını biliyordu. Geldiği yoldan geri dönecek yeri bile yoktu. Geçit bir çamaşır makinesinin kapağı genişliğindeydi ve John orada, baş aşağı şekilde sıkışıp kalmıştı.

    Fotoğraf: Real Horror Youtube kanalının John'un nasıl sıkıştığını anlatan çizimi.

  • John Edward Jones'un erkek kardeşi onu ilk bulan kişiydi. Josh, kardeşinin çekmeye çalıştı ama sonra John daha da aşağı kaydı ve eskisinden daha kötü bir şekilde kapana kısıldı. Kolları şimdi göğsünün altında sıkışmıştı ve hiç hareket edemiyordu.

    Kardeşi, John için yardım çağırdığında ekiplerin ona ulaşması 1 saati aldı; John o kadar içerideydi. 

    John'a ulaşan ilk kişi, 25 Kasım gece yarısı 00:30 sularında gelen Susie Motola adında bir kadındı. Bu noktada, John üç buçuk saattir mahsur durumdaydı.

    Fotoğrafta John ve kızı görülüyor. Kaynak: AP

  • Sonraki 24 saat boyunca, yüzden fazla kurtarma personeli, John Edward Jones'u Nutty Putty Mağarası'nın derinliklerinden kurtarmak için hararetle çalıştı. Ellerindeki en iyi plan, John'u tehlikeli derecede dar olan noktasından kurtarmaya çalışmak için bir makara ve halat sistemi kullanmaktı.

    İşin komik yanı, buna çok benzeyen bir olay 2004 yılında da yaşanmıştı. İki izci kız aynı şekilde Doğum Kanalı denilen yere sıkışmıştı ve 14 saatlik bir çalışma sonucu kurtarılmıştı. Bu olay üzerine mühürlenen mağara, çok sonra sadece altı aylığına açılmıştı ve John, tam da bu sırada mağarayı keşfetme kararı almıştı.

  • John'un sıkkıştığı pozisyon her şeyi daha zor bir hale getiriyordu. Baş aşağı halde sıkışan John'un vücudu büyük bir baskı altındaydı ve kalbi, bu baskıyı kaldırmak için fazla mesai yapıyordu.

    Kurtarma ekipleri, John'u bir dizi makaraya bağlı bir halatla bağladı. Her şey hazırdı ve ellerinden geldiğince genç adamı sertçe çektiler ama birdenbire makaralardan biri bozuldu. Halat ve makara operasyonu artık sona ermişti, kurtarıcıların başka geçerli planları yoktu ve John kapana kısılmıştı.

    Fotoğraf temsilidir

  • Kurtarma ümidi olmayan ve baş aşağı pozisyonu nedeniyle kalbi saatlerce zorlanan John'un 25 Kasım 2009 akşamı gece yarısından kısa bir süre önce kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Kurtarma ekipleri John'u kurtarmak için 27 saat harcamıştı.

    Yetkililer, John'un ölümünden bir hafta sonra Nutty Putty Mağarası'nı mühürledi. John'un cansız bedeni çıkarılamadı ve mağara sonsuza dek, John'u da içine alarak kapandı.

    Fotoğraf temsilidir

    Kaynak: All That Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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